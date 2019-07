Cursa pentru Downing Street ajunge la final ​Britanicii vor cunoaște marți numele succesorului prim-ministrului conservator Theresa May, un loc ce pare promis excentricului și controversatului Boris Johnson, a carui venire la putere ar intari posibilitatea unui Brexit fara accord. Deputatul de 55 de ani i se opune în cursa pentru putere lui Jeremy Hunt, 52 de ani, succesorul lui în fruntea diplomației britanice, scrie Le Vif, preluat de Rador.



Dar daca nu va exista o uriașa surpriza, victoria n-ar trebui sa-i scape lui Boris Johnson, cel mai mare favorit al sondajelor, ca și al caselor de pariuri și al militanților de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

