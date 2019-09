Curs valutar: Euro creste, aurul ajunge la un nou nivel record Euro si dolarul cresc, marti, in comparatie cu moneda nationala.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7273 de lei, cu 0,09% mai mult ca luni.



Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4,3195 de lei/unitate, cu 0,25% mai mult fata de sedinta precedenta.



Francul elvetian a crescut, de asemenea, si a ajuns la 4,3644 de lei, fata de luni, cand a fost cotat la 4,3452 de lei. Este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.



Lira sterlina a scazut fata de luni si a ajuns la 5,1800 de lei.



Pretul gramului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Euro a crescut, marti, in comparatie cu moneda nationala, iar aurul ajunge la un nou nivel record. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7270 de lei/unitate, cu 0,01% mai mult decat luni. In schimb, dolarul american s-a depreciat, fiind cotat de BNR la 4,2173 de lei/unitate,…

- Euro si dolarul au scazut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Aurul a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7315 de lei/unitate, o cadere de 0,02% fata de joi. Si dolarul american a scazut, fiind cotat de…

- Euro si dolarul au crescut, marti, in comparatie cu moneda nationala. Francul elvetian creste si el, astfel continua sa se mentina la cel mai mare nivel din ultimii patru ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7340 de lei, cu 0,04% mai mult ca luni. Si dolarul…

- Euro si dolarul au crescut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7245 de lei/unitate, o crestere de doar 0,01% fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1951 de lei/unitate, cu 0,21% mai mult fata…

- Euro si dolarul au crescut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7351 de lei/unitate, cu 0,27% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1587 de lei/unitate, cu 0,16% mai mult fata de ziua…

- Euro creste usor in a doua sedinta a acestei saptamani, comparativ cu moneda nationala, in timp ce dolarul face un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7205 de lei/unitate, cu 0,04% mai putin fata de luni. Dolarul american a crescut, fiind cotat de…

- Euro continua sa creasca, iar dolarul scade in comparatie cu moneda nationala, in sedinta de joi. Totodata, pretul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7287 de lei, cu 0,06% mai mult ca miercuri. In schimb,…

- Euro creste, iar dolarul scade in comparatie cu moneda nationala, in sedinta de miercuri. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7260 de lei, cu 0,02% mai mult ca marti. In schimb, dolarul american face un pas in spate. Acesta este cotat la 4,2193 de lei/unitate, cu…