- Presa il descrie deseori pe Trump ca fiind un „populist“ si il aseamana cu politicieni din alte state, ca Viktor Orban din Ungaria, care si-a castigat puterea prin exploatarea resentimentului populatiei fata de imigranti si elitele globale, insa exista o diferenta majora intre cei doi, noteaza New York…

- Ungaria va suspenda pe termen nedefinit lansarea unui nou sistem de instante administrative pentru a permite ca disputele despre independenta justitiei sa fie rezolvate, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters.

- Ungaria deruleaza proiecte comune cu tari vecine precum Serbia, Slovacia, Croatia, cu care are o relatie excelenta, insa acest lucru nu este valabil pentru Romania, a sustinut premierul Viktor Orban la Cluj-Napoca. El a sugerat ca vina pentru aceasta situatie o poarta partenerul roman, avand in vedere…

- Parlamentul ungar a votat, luni, o lege prin care urmareste sa incurajeze familiile sa faca mai multi copii prin oferirea de imprumuturi fara dobanda si stimulente fiscale. Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia…

- ​Ministrul german de externe, Heiko Maas, a sustinut ca Uniunea Europeana trebuie sa suspende finantarea si sa impuna sanctiuni împotriva statelor-membre care adopta legi care se opun unor valori europene fundamentale, precum independenta justitiei si libertatea presei, potrivit Rador.Pozitionându-se…