- Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, 55.942 de firme au fost radiate in primele patru luni ale acestui an la nivel național, in creștere cu 94,3% fața de perioada similara din anul precedent, arata o analiza Sierra Quadrant, citata de Mediafax.In 2018, dupa primele patru luni, erau 28.787 ...

- Rețeaua Radio Romania Regional se situeaza in topul celor mai ascultate posturi de radio la nivel național! Potrivit studiul de audiența realizat in perioada 7 ianaurie – 21 aprilie 2019, de catre IMAS – Marketing si Sondaje si Mercury Research, peste 1.620.000 de romani aleg zilnic unul din posturile…

- Romania a inregistrat, in primele doua luni, un nivel record al investitiilor straine directe, depasind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel dupa criza economica, a declarat, ieri, in deschiderea sedintei de guvern, prim-ministrul Viorica Dancila, potrivit Mediafax. „As dori sa punctez cateva date…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris, anul trecut, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde de lei, o creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent, arata datele publicate miercuri.Citește…

- Producție record la Dacia! Patru din cinci masini produse la Mioveni in primele doua luni au fost Duster. In luna februarie 2019, producția uzinei DACIA de la Mioveni a fost de 32.021 vehicule, inseamnand o creștere de 14.5% comparativ cu februarie 2018, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile…