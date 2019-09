Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si rusoaica Margarita Gasparian au pierdut, vineri, finala de dublu a turneului Bronx Open (WTA) de la New York, 5-7, 6-2, 7-10, in fața cuplului compus din croata Darija Jurak si spaniola Maria Jose Martinez Sanchez, cap de serie numarul trei. Perechea romano-rusa…

- Andreea Mitu s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), cu premii de 15.000 de dolari, scrie news.ro.Mitu a invins-o in optimile de finala pe sportiva din Rusia Anastasia Saulskaia, scor 6-1, 6-2, intr-o ora si…

- ​Monica Niculescu si rusoaica Margarita Gasparyan s-au calificat, joi, în finala probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-4, 4-6, 11-9 fata echipei Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic (Japonia/Serbia).Niculescu…

- Tenismanul francez Benoit Paire, principalul favorit al turneului ATP de la Winston-Salem (SUA), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 717.955 dolari, invingandu-l in trei seturi, 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe compatriotul sau Ugo Humbert, cap…

- Tenismanul moldovean Radu Albot, numarul 41 mondial si cap de serie nr.7, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe japonezul Taro Daniel. Intr-o…

- ​Perechea Ioana Loredana Rosca/Victoria Rodriguez (România/Mexic) s-a calificat, vineri, în finala turneului ITF de la Biarritz, cu premii totale de 80.000 de dolari, informeaza News.ro. Rosca si Rodriguez au învins în semifinale echipa franceza Sara Cakarevic/Margot Yerolymos,…

- Constanteanca Simona Halep 27 de ani, 7 WTA s a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, reusind s o invinga in optimi pe slovena Polona Hercog 28 de ani, 60 WTA , scor 6 1, 4 6, 6 3.In sferturi, Simona Halep va da peste mai vechea rivala Angelique Kerber 31 de ani, 5 WTA .…

- Perechea romana Simona Halep Raluca Olaru s a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Eastbourne WTA , dotat cu premii totale de 998.712 dolari, dupa 7 6 5 , 7 5 cu cuplul Gabriela Dabrowski Canada Yifan Xu China , nformeaza Agerpres.roRomancele…