Cum te poți integra mai ușor într-un nou colectiv de birou Schimbarea unui loc de munca nu reprezinta numai o provocare profesionala, dar și una la nivel de relații cu cei din jurul tau. Fie ca ești introvertita, fie extrovertita, socializarea cu grupurile noi reprezinta de fiecare data o mica provocare și un test pe care trebuie sa știi cum sa-l treci cu brio. Viața la birou poate fi destul de stresanta, astfel ca relațiile pe care le formezi acolo te pot ajuta ca timpul investit acolo sa fie de calitate. Pana la urma, noii tai colegi sunt persoane cu care va trebui sa lucrezi in fața unor probleme dificile, sa gasești soluții și sa poți colabora ușor.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

