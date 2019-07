Romania si-a anuntat intentia de a adera la Zona Euro in anul 2024. Adoptarea monedei unice europene nu este optionala ci inclusa in tratatul de aderare la Uniune, noi fiind acum intr-o perioada de derogare pana cand vom indeplini conditiile necesare pentru a trece de la leu la euro de o maniera sustenabila, care sa nu perturbe economia. Pe acest drum catre Zona Euro, Romania reusise in urma cu patru ani sa indeplineasca toate cele cinci criterii nominale cerute prin Tratatul de la Maastricht: datoria publica sub 60% din PIB, inflatia cu mai putin de1,5 puncte procentuale peste media celor mai…