Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a acuzat sambata Kremlinul ca intentioneaza sa se amestece in alegerile prezidentiale din tara sa de la sfarsitul lui martie si a apreciat ca presedintele rus Vladimir Putin va incerca "precum un maniac" sa aduca Ucraina sub influenta Rusiei, asa cum era in perioada…

- Guvernul japonez intenționeaza sa propuna Rusiei ca impreuna cu un tratat de pace sa se incheie intre parți și un acord privind refuzul celor doua țari de a cere despagubiri pentru Insulele Kurile, scrie ziarul japonez Yomiuri Shimbun, citand cuvintele unor surse familiarizate cu cursul negocierilor…

- Guvernul olandez intentioneaza sa intenteze o actiune in justitie Rusiei, din cauza presupusei responsabilitati a Moscovei in distrugerea zborului MH17, in contextul in care discutii pe aceasta tema se afla intr-un impas, a anuntat joi ministrul olandez de Externe, Stef Blok,

- Liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana au decis, adunați joi la Bruxelles, sa prelungeasca cu inca șase luni sancțiunile economice impuse Rusiei in urma cu patru ani, dupa izbucnirea conflictului din Ucraina și anexarea Peninsulei Crimeea. Totuși, liderii europeni nu au decis sa impuna noi…

- Cinci jucatoare din naționala feminina de handbal a Rusiei au primit o veste trista cu o zi inaintea semifinalei cu Romania de la Euro 2018, programata la Paris. Siteul Federației Ruse de Handbal a anunțat decesul antrenoarei Nadezhda Badredinova, 59 de ani, cea care a pus bazele echipei HC Astrakhanochka,…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- Federația Rusa se implica sistemic în treburile interne ale R. Moldova și Ucrainei, iar pentru a destabiliza situația recurge la atacuri cibernetice, dar și la acordarea suportului financiar partidelor proruse din republica noastra. O declarație în acest sens a fost facute de președintele…

- Noul sediu al IIB ar urma sa fie inaugurat in a doua jumatate a lui 2019 insa transferul complet de la Moscova la Budapesta ar urma sa dureze doi-trei ani, a apreciat Mihaly Varga. International Investment Bank (IIB) este o institutie fondata in 1970 ca un FMI al blocului economic estic CAER. IIB…