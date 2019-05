Cum se construieste bugetul unei campanii de marketing online pentru a obtine rezultatele dorite Campaniile de marketing online au devenit obligatorii pentru orice business care vinde pe internet, mai ales daca esti un magazin online. Rezultatele campaniilor depind foarte mult de dimensiunea bugetelor alocate si de modul in care este construit.



Specialistii din cadrul agentiei de marketing online Gun Media ne explica modul in care trebuie construit un buget de marketing si elementele care il influenteaza si ne ofera un exemplu care poate ajuta orice magazin online sa-si calculeze bugetele necesare in functie de asteptarile reale de la o campanie.



"Inainte de a demara orice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de SEO din Romania este in plina dezvoltare, iar odata cu intelegerea acestui domeniu din partea clientilor si a majorarii bugetelor alocate, in ultimii ani au crescut si salariile, tendinta care are toate sansele sa se mentina. Perspectivele profesionale si materiale in acest domeniu…

- Rata de penetrare a eCommerce-ului in Romania a ajuns la 50- in 2018. Asta inseamna ca jumatate din populatia tarii face cumparaturi online, de pe diferite site-uri. Ce, cand si cat a costat — Google stie toate astea si a alcatuit o lista, spun ei, care vine in ajutorul tau. Pagina Achizitii din contul…

- Sapunul, pasta de dinți, gelul de duș, șamponul și deodorantul sunt produsele de ingrijire personala cumparate cel mai frecvent de romani, potrivit unui sondaj realizat la finalul lunii martie, in mediul online, la solicitarea ImportDirect.ro, retailer online de tip hard discount și unul dintre cei…

- Robert Trandafir a pariat pe piata online din Romania inca de la inceputuri, chiar daca domeniul era foarte tanar si nici forta de munca bine calificata nu se gasea pe atunci. "Am dat de Google Analytics, am descoperit conexiunea dintre traficul de pe site si rezultatele unui business", povesteste…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat miercuri, 20 martie, alaturi de Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii, la demararea proiectului de investitii in sectia de recuperare neuro-psiho-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol. Printre altele, Sorina Pintea,…

- Cu doua luni inainte de alegerile europene, un sondaj realizat de Harris Interactive arata ca cetațenii europeni doresc o reglementare mai riguroasa a giganților din tehnologie precum Google și Facebook. In cadrul studiului, au fost chestionate 6.600 de persoane din Franța, Germania, Polonia, Spania,…

- Motoarele de cautare si platformele de socializare opereaza zilnic modificari in modalitatea de functionare, modificari pe care de cele mai multe ori utilizatorii nu le observa. Facebook si Google sunt 2 dintre cele mai accesate platforme online in Romania, pentru cautarea de informatii, pentru cumparaturi…

- La ce folosește sa iți promovezi astfel site-ul SEO reprezinta o suma de acțiuni de marketing care vizeaza optimizarea unui site pentru motoarele de cautare (in cele mai multe cazuri, Google), adica prezența cat mai sus in lista a site-ului tau in detrimentul altora in cautarea facuta de potențialii…