- O balena care a fost gasita moarta pe o plaja din sud-estul Filipinelor avea in stomac 40 de kilograme de plastic, a informat luni presa locala preluata de EFE, potrivit Agerpres. Cetaceul, din specia zifiidelor - balena lui Cuvier - a esuat vineri pe tarm in provincia Valle Compostela. …

- Campioana mondiala la ciclism, americanca Kelly Catlin, a fost gasita moarta de colega ei de camera, in aparatamentul aflat in campusul Universitatii Stanford din Palo Alto, California. Familia tinerei de 23 de...

- Mai mulți locatari ai unui bloc de pe strada 1 Decembrie 1918 din Fagaraș au solicitat ajutorul echipelor de intervenție dupa ce o vecina de-a lor, in varsta de 72 de ani, nu a mai fost vazuta și nici nu raspundea la ușa. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Fagaraș, dotați…

- Un barbat de 44 de ani din localitatea Dumbravița, județul Timiș, este cercetat pentru loviri cauzatoare de moarte, dupa ce și-a gasit iubita moarta in ... The post Femeie gasita moarta in locuința iubitului. Barbatul a recunoscut ca o mai batea appeared first on Renasterea banateana .

- Descoperirea a fost facuta chiar de fiica ei, in jurul orei 8. Criminalistii au deschis o ancheta si incearca sa afle daca este vorba despre un accident nefericit sau un act premeditat. Familia femeii a anuntat imediat autoritatile. Pompierii au coborat trupul femeii de pe acoperis, dar medicii…