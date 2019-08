Cum ii afecteaza social media pe adolescenti si ce ar fi bine sa faca parintii

Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Utilizarea frecventa a rețelelor de social media dauneaza sanatații mentale a adolescenților (studiu) ● Les Echos: Cresc tensiunile dintre Hong Kong și Beijing ● Regimul turc în dificultate pe plan economic și politic ● The New York Times: Foamea de religie a dreptei radicale.…

- Un reprezentant Facebook a dat asigurari ca rețelele sociale, inclusiv Instagram și WhatsApp, și-au ”revenit 100%” dupa ce, miercuri, utilizatorii din intreaga lume au reclamat faptul ca nu puteau incarca imagini. CIA glumește pe Twitter: „N-am provocat-o noi!”Cei de la Facebook au anunțat…

- Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care înregistreaza pene afectând diferite servicii de internet, utilizatorii platformelor Facebook au vazut ca primele dificultati au aparut în jurul orei 12:00 GMT. „Problema a fost de atunci rezolvata si…

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), potrivit Agerpres. Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza…

- Eroare generala, la nivel global, pentru utilizatorii Facebook, Instagram și WhatsApp. Sute de mii de oameni se plang ca nu li se incarca pozele pe niciuna dintre cele trei platforme, toate deținute de Facebook.

- Facebook nu va mai permite preinstalarea aplicațiilor sale pe telefoanele Huawei, scrie Reuters. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt preinstalate pe telefoanele Huawei ca parte a unor înțelegeri, dar se pare ca în curând, cei care vor dori aceste aplicații vor trebui sa le descarce…

- Clientii care au deja telefoane Huawei vor putea sa foloseasca in continuare aplicatiile Facebook si sa primeasca actualizari, a anuntat compania americana. Dar telefoanele Huawei noi nu vor mai avea preinstalate aplicatiile Facebook, WhatsApp si Instagram. Vanzatorii de smartphone-uri incheie deseori…

- Autoritatea pentru protecția datelor din Irlanda investigheaza gigantul american Google pentru colectarea de date de la utilizatori cu scopul afișarii de reclame. Aceasta este prima investigația asupra Google de la intrarea in vigoare anul trecut a GDPR, regulamentul european de protecție a datelor…