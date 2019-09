Stiri pe aceeasi tema

- Patronii din HoReCa resimt criza de forța de munca. Cum iși gasesc angajații de care au nevoie Anagajatorii din industria ospitalițații se confrunta cu o criza de forța de munca, iar cele mai folosite metode de recrutare sunt recomandarile și site-urile de joburi. Continuarea pe www.stitrileprotv.ro.…

- Un nou proiect de ordonanța de urgența care aduce modificari Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, se afla in dezbatere la Ministerul Afacerilor Interne. Printre modificarile propuse se numara și decontarea cheltuielilor legate de achiziționarea unei locuințe. In acest moment,…

- Ialomița este un județ care nu poate sa ofere angajați competitivi pe piața muncii. O arata o analiza a forței de munca, realizata chiar de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Datele oficiale au fost prezentate intr-un Raport inaintat Prefecturii Ialomița... Angajați dezinteresați…

- HOROSCOP BERBEC DA: tot ce este nou, usor agresiv, suprinzator. Subtilitatea nu este pentru Berbeci. NU: tot ce inseamna rutina. Daca va programati sesiunie de amor in fiecare marti si joi, fii sigura ca nu va fi in extaz, ci plictisit de moarte. HOROSCOP TAUR DA: toate…

- Multi tineri din Romania isi doresc cariere in domeniul IT si Inginerie, desi piata muncii sufera un deficit mare de meseriasi. Cand vine momentul sa isi aleaga un loc de munca, studentii, dar si absolventii de studii superioare tind sa se lase influentati de parinti, in loc sa-si urmeze pasiunea.

- Implementarea invațamantul profesional in sistem dual implica colaborarea intre mai mulți actori: elevi, școala, companie, autoritatea locala in administrarea careia se afla școala responsabila pentru formarea teoretica, impreuna cu parinții elevilor care, printr-o informare corecta și constanta, vor…

- Elevii și studenții pot fi angajați pe perioada vacanței de vara, angajatorii putand beneficia de stimulente pentru fiecare tanar angajat. Potrivit prevederilor legale, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenți, pe perioada vacanței, pot beneficia de un stimulent financiar lunar, pentru…

- In contextul proiectului de lege prin care se urmareste prevenirea si combaterea produselor din tutun, industria tutunului, alaturi de distribuitori engros, retaileri, mici comercianti si reprezentanti ai Horeca atrag atentia asupra faptului ca...