Cum ataca IKEA piata mobilei inteligente In aceasta vara, retailerul suedez IKEA, in colaborare cu producatorul de boxe inteligente Sonos, lanseaza gama de produse Symfonisk. Primele doua produse din aceasta gama sunt doua boxe inteligente, usor de integrat, care sunt si piese de mobilier: o... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata comerciala abunda de produse si servicii concurente, care indeplinesc la baza aceleasi functii, dar difera prin povestea pe care o spun, prin imagine si modul in care se pozitioneaza in mintea consumatorului. Fie ca vorbim de produse de ingrijire personala, industrie alimentara etc. , alegem un…

- Piața auto din Romania continua sa creasca puternic pe segmentul masnilor noi și in luna martie, in ciuda faptului ca noua ediție a programului Rabla nu a inceput inca. Potrivit datelor furnizate in aceasta saptamana de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in…

- Interesul tot mai crescut al clientilor in ceea ce priveste gentile, posetele, rucsacurile si celelalte accesorii care astazi, sunt de lipsit a dus la o dezvoltare cu pasi repezi a sectorului comercial din aceasta sfera. Dovada sta si numarul de magazine online care s-au lansat sau continua…

- Lidl a anuntat ca retrage de pe piata „Chef Select, sandwich”, sortimentele „Pui si bacon prajit” si „Salam de Sibiu si cascaval, 200g“ care contin faina de soia, nedeclarata pe

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Piata auto din Romania este in crestere dupa primele doua luni ale anului, vanzarile de autovehicule noi au depasit 24.000 unitati (+ 17,1%), din care 19.531 autoturisme (+ 18,1%) si 4.534 vehicule comerciale (+ 12,9%), potrivit APIA.

- Opel va reintra anul acesta pe piata din Rusia cu trei noi modele: crossover-ul Grandland X, care va fi importat din Germania, si doua modele care vor fi produse local, la fabrica grupului PSA, transmit AFP,...

- "In 2016, Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spunea ca "BNR apara moneda nationala, asigura stabilitatea preturilor (...) si pe cei peste 3-4 milioane de romani care au credite la banci". Astazi, BNR dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde, adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in…