Stiri pe aceeasi tema

- Firma turca Durmazlar intentioneaza sa participe la licitatiile pentru livrarea de tramvaie ce urmeaza a fi organizate in Arad, Timisoara, Braila si Craiova, a declarat, vineri, Abdullah Bocan, general manager la Durmazlar Railway Szstems, la o intalnire cu o delegatie de jurnalisti din Romania informeaza…

- „Avem o gama variata, pentru toate buzunarele. Showroom-ul de la etajul I a fost renovat și extins la etajul II, unde avem expuse obiecte sanitare care exceleaza la capitolul design”, arata Larisa Morgovan. Reprezentanta Instal Plus ii invita pe cei care le trec pragul sa ceara personalului…

- Turcii voteaza duminica la alegerile locale, scrutin descris de președintele Tayyip Erdogan drept o chestiune de supraviețuire pentru țara, transmite agenția Reuters. Erdogan, care domina politica turca de peste 16 ani, in special datorita creșterii economice puternice din trecut, a ...

- Romania a cucerit cele mai multe medalii, 12 (2 de aur, 6 de argint, 4 de bronz), sambata, la cea de-a 24-a editie a Campionatelor Balcanice de atletism indoor pentru seniori, de la Istanbul (Turcia), potrivit site-ului Federatiei turce de atletism. Intr-un clasament general pe medalii, Ucraina a ocupat…

- Romania va fi reprezentata de un lot format din 31 de sportivi (17 la masculin si 14 la feminin) la cea de-a 24-a editie a Campionatelor Balcanice de atletism care se desfasoara la 16 februarie la Istanbul (Turcia). Din lotul Romaniei fac parte și doi sportivi suceveni, Dorin Andrei Rusu de la CSM Dorna…

- Bianca Dragușanu radiaza alaturi de Alex Bodi, barbatul in brațele caruia s-a intors dupa o separare de cateva saptamani. Deși dupa escapada pe care a avut-o in Turcia, la Istanbul, Bianca Dragușanu nu era decisa in privința continuarii relației cu Alex Bodi, conform apropiaților cuplului, ipostazele…

- Clipe de coșmar pentru familia unui tânar de doar 19 ani, din Constanța. Andrei a fost depistat cu o boala grava, iar pentru a putea supraviețui are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. 50.000 de euro este suma care sta între Andrei și șansa la viața. "Andrei are doar 19…

- Miercuri are loc la Istanbul tragerea la sorti a grupelor Campionatului European de volei feminin. "Tricolorele" sunt plasate in urna a patra. Pentru prima data Campionatul European feminin va aduna la start 24 de echipe, iar turneul final se va disputa in patru tari diferite: Turcia, Polonia, Slovacia…