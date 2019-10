Ludivic Orban (56 ani) a fost desemnat premier, de catre președintele Klaus Iohannis. Daca despre el se știu destul de multe lucruri, fiind de ani de zile in atenția presei, pe soția lui, Mihaela, foarte puțini au vazut-o pana acum. Absolventa de psihologie, pedagogie și sociologie, la Universitatea din București, Mihaela Orban e o femeie discreta, eleganta și foarte rafinata. Directoare a unei gradinițe din Capitala, ea a preferat sa stea departe de lumea politica și sa nu se amestece in viața profesionala a soțului ei. In plus, conform Capital.ro , Mihaela Orban este și consilier in cadrul…