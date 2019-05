Stiri pe aceeasi tema

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a votat intr-o secție amenajata la Școala Gimnaziala nr. 4 din Sibiu, pentru „o Romanie europeana și pentru justiție independenta”. Carmen Iohannis a mers la urne singura, in condițiile in care președintele a votat in Capitala, conform Mediafax.Citește…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, este descendenta unei familii romane uniunite (greco catolice) din localitatea Santu. L-a cunoscut pe șeful de stat cand avea 22 de ani, pe vremea studenției, prin intermediul unor prieteni și s-au casatorit șapte ani mai tarziu, in 1989. …

- Ionut Gojman a reusit sa fie si de aceasta data in centrul atentiei. Ispita de la "Insula Iubirii" a uimit pe toata lumea cu vestimentatia pe care a ales-o, weekendul trecut, pentru o petrecere.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

- Carmen Iohannis este, din nou, in centrul atenției, dupa ce a participat la slujba de Florii! Prima Doamna a ales sa mearga la biserica imbracata intr-o rochie foarte scurta, mult deasupra genunchilor, lucru criticat pe conturile de socializare, dar și site-uri.Klaus Iohannis a mers insoțit…

- Marius Vecerdea a povestit ca a inceput colaborarea cu Klaus Iohannis in 2009, cand acesta era primar al Sibiului. "In noiembrie 2009 am fost solicitat de primarul de atunci sa ii acord o ora de tenis, ar fi vrut sa inceapa sa faca ceva sport. Tarifele de atunci erau 50-60 de lei o ora de tenis (...)…

- PSD il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de „amatorism total” in materie diplomatica, dupa afirmatiile sefului statului cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila legate de mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD mai sustine ca presedintele vine sa submineze relatiile…