- Piesa de șah a fost cumparata în anul 1964 de un comerciant de antichitați din Scoția la un preț de 6 dolari. Dupa moartea barbatului, familia a hotarât sa scoata la vânzare mai multe obiecte din casa și s-a dovedit ca piesa de șah face parte din colecția „Lewis Chessmen”,…

- De la inceputul anului 2019, Ministerul Finanțelor a efectuat cu succes operațiuni de convertire a imprumuturilor de stat externe in valoare totala de 124,3 milioane de dolari. Efectul este economisirea a zeci de milioane de lei, scrie mold-street.com.

- O adolescenta din New Orleans, Statele Unite ale Americii, a fost acceptata la 115 facultati. Universitatile i-au mai acordat, in total, burse in valoare de peste 3,7 milioane de dolari. Antoinette Love este in culmea fericirii dupa ce a aflat ...

- Doi moldoveni au fost retinuti in Odesa, Ucraina, pentru ca doreau sa transporte 12 kg de cocaina. Serviciul de Securitate al Ucrainei a descoperit lotul de droguri, care provine din America de Sud.

- Valentina Pelinel a fost mereu o femeie de afaceri de succes și a știut cum sa faca mai mult, din tot ceea ce are! Tocmai de aceea, portofelul focoasei blondine este cu 1 milion de dolari mai „bogat”, dupa ce prețul apartamentului de lux pe care il deține in Manhattan, New York a crescut considerabil.

- Andrew Lippi, de 59 de ani, este acuzat ca a furat bunuri in valoare de circa 300 de dolari dintr-un magazin Kmart, a raportat Departamentul de Politie din Key West, potrivit caruia in perioada 30 martie - 4 aprilie, barbatul a cumparat mai multe articole, le-a inlocuit cu altele mai ieftine, pe…

- Guvernul indian va cumpara 464 de tancuri de lupta rusești în valoare de 1,93 miliarde de dolari, a declarat luni o revista de aparare și informații, citând surse oficiale neidentificate, scrie The Moscow Times. India este cel mai mare cumparator de echipament militar rus, ultima…

- Un cuplu din Quebec a câstigat un milion de dolari canadieni la loterie dupa ce a gasit un bilet câstigator uitat timp de un an de zile într-o carte, a anuntat miercuri societatea publica Loto-Quebec, relateaza AFP.