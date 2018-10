Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 18 ani din Craiova a devenit spaima șoselelor. In numai cateva ore, tanarul a comis mai multe infracțiuni: a condus baut, a ramas fara permis, s-a urcat iar la volan și a lovit doua mașini. Mai intai, polițiștii l-au oprit in trafic pe șoferul de 18 ani și au constatat ca acesta se afla…

- Diagrama de circulatie a autobuzelor, tramvaielor si troleibuzelor, valabila din data de 10 septembrie 2018, aduce pe trasee mai multe mijloace de transport, pentru ca sistemul sa faca fata afluxului suplimentar de calatori rezultat din redeschiderea scolilor.

- De teama ca le vor fi omorati si confiscati porcii, oamenii au ales sa ii sacrifice de pe acum, inainte ca vreun focar sau vreo suspiciune sa apara si in comunele lor. In judetul Galati, unde a fost confirmat joi un nou caz de imbolnavire, multi nu mai tin cont de recomandarile autoritatilor si isi…

- Petre Daea a precizag ca ""Tuta absoluta" a fost, este si va fi. Este o boala specifica care se poate tine sub control, nu ne mai ferim acum si de "tuta absoluta" si le luam pe toate la rand, in asa fel incat sa cream o imagine ca aici in Romania este cuibar de boli. Eu as vrea sa va spun un lucru…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Intamplare terifianta la Țandarei! O familie cu doi copii, din Galati, care se intorcea de la mare, a trecut prin clipe de coșmar, cand se intorcea de la mare. Mai multe mașini au incercat sa o blocheze in trafic. Oamenii au sunat la 112, dar nimeni nu le-a venit in ajutor. Jafurile la drumul mare…

- Chinezii au testat un model nou de arma hipersonica revoluționara - avionul „Cer Instelat-2”, care zboara pe propria sa unda de soc, potrivit anuntului facut recent de Academia Chineza de Aerodinamica Aerospatiala din Beijing.

- Un barbat orb a avut parte de unul dintre cele mai emotionante momente din viata lui, scrie anamariavasile.ro. Omul a reusit sa-si vada fiica dupa 21 de ani. Citeste si Premiera in spitalul din Galati: Cornee si tesut osos, prelevate de la un pacient aflat in moarte cerebrala Barbatul…