Cu servicii deloc prietene cu tehnologia, Primăria Bistrița dă 150.000 de lei pe întreținerea unor programe Daca in unele orașe din Transilvania pana și planurile urbanistice pot fi consultate in timp real online, la Bistrița nici macar taxele anuale sau o banala parcare nu poate fi platita online. Cu toate acestea, municipalitatea cheltuiește 150.000 de lei pe intreținerea unor programe. La Primaria Bistrița inca se poarta pixul și foaia, cel puțin cand vine vorba despre umilul cetațean. In urbea noastra nu pot fi solicitate documente online, nu pot fi platite taxele cu un click și nici o banala parcare. Pentru un serviciu simplu ca inchirierea unui loc de parcare trebuie fie sa iți incarci telefonul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul casei de cultura din Ciutești, Grigore Stamati, a observat ca una dintre cele doua icoane care erau situate lateral pe rastignirea de la intrarea în cimitirul vechi al satului Ciutești, cea a Sfântului Ioan Botezatorul, a cazut (cea de-a doua este a Maicii Domnului). Directorul…

- Absolventii de liceu au la dispoziție 60 de zile pentru a se inscrie la AJOFM in Social / on 21/06/2019 at 11:28 / Absolvenții institutiilor de invatamant au la dispoziție 60 de zile de la absolvire pentru a se inregistra in evidentele agențiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru a beneficia…

- "Nu ii ajuta! Toți suntem oameni ai internetului...iar uneori poate dauna! De ce spunem asta? Pentru ca, așa cum noi avem cont de Facebook, Instagram, Twitter, așa au și ei. Hai sa le spunem direct...hoți! Iți gasești locație pentru vacanța mult ravnita, un mic paradis pentru tine și familia…

- Barbat cazut in raul Calniștea, intre Tunari și Tarnava in Eveniment / on 12/06/2019 at 23:55 / Astazi, in jurul pranzului, autoritațile au fost alertate despre faptul ca o persoana a cazut in raul Calniștea, intre Tunari și Tarnava. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o ambulanța…

- Guvernul Viktor Orban a lansat un nou atac la adresa Romaniei, publicand pe un site oficial al Executivului de la Budapesta un text care acuza Tratatul de la Trianon ca distrugand națiunea maghiara, dar și o fotografie de propaganda care sugereaza ca Romania a rupt Transilvania de la Ungaria. MAE…

- Cu mari emoții și buchete de flori în mâna elevii au participat la careul dedicat ultimei zile de școala. Și daca pentru majoritatea școlarilor este o zi de bucurie, atunci pentru absolvenți provocarile abia urmeaza - examenele de Bacalaureat. Aceștia spun ca s-au pregatit sistematic…

- Eugen Pirvulescu, președintele PNL Teleorman: “Pentru PNL, este un scor istoric” in Politic / on 27/05/2019 at 14:57 / Partidul Național Liberal a obținut, la nivelul județului Teleorman, peste 26% dintre voturile exprimate la alegerile europarlamentare de duminica (n.r. – 26 mai 2019), cu…