Peste 37,6 milioane de romani s-au nascut și peste 24,7 milioane de romani au murit in țara noastra in perioada 1918-2017, potrivit unui document al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In aceeași perioada, au fost emise peste 15,9 milioane acte de casatorie. In 1950 apar inregistrate cele mai multe acte de naștere (721.906 acte de naștere). Datele sunt prezentate in documentația unei licitații lansate recent de MAI pentru crearea unui sistem IT care va digitiza documentele de stare civila emise in ultimii 100 de ani (aproximativ 75 milioane de documente) și va permite ulterior informatizarea…