CSM critica DUR intentia PSD de a impozita pensiile magistratilor

Stiri pe aceeasi tema

- CSM anunta ca va ataca la CCR eventuala impozitare speciala a pensiilor Consiliul Superior al Magistraturii a criticat miercuri, 17 iulie, intentia guvernului de a impozita pensiile speciale ale magistratilor. Institutia precizeaza, într-un comunicat, ca va ataca masura la Curtea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), condus de judecatoarea Lia Savonea considerata a fi apropiata de PSD, a criticat dur miercuri intenția guvernului de a impozita pensiile speciale ale magistraților, subliniind ca acest lucru ar afecta independența justiției și avertizand ca va sesiza organismele…

- Fostul deputat Ninel Peia a declarat, vineri, ca a depus un denunt penal pentru abuz in serviciu impotriva celor sapte magistrati din Consiliul Superior al Magistraturii care au cerut amanarea oricaror discutii despre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie pana la publicarea rapoartelor…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat, miercuri, concursul pentru functia de procuror sef al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitiei (SIIJ), post care ramane vacant dupa ce Gheorghe Stan a fost numit judecator la Curtea Constitutionala. La concursul care se va derula in perioada…

- Avocata fostului vicepremier Sevil Shhaideh, Flavia Teodosiu, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si ... The post Avocata lui Sevil Shhaideh va sesiza CSM si IJ dupa ce a gasit la Tribunal reteaua de wi-fi „m…e PSD” appeared first on Renasterea banateana…

- Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, transmite un mesaj pentru sistemul de justitie si nu numai, cu ocazia Zilei nationale de cinstire a martirilor din temnitele comuniste. Alistar solicita magistratilor sa nu permita derapajele unor asa-zisi lideri,…

- Iohannis a numit-o judecator la CCR pe fosta sa consiliera, Simina Tanasescu. Decretul a fost semnat luni si mandatul de judecator este pe durata de 9 ani, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Elena Simina Tanasescu are 51 de ani, este absolventa a Facultatii de Drept si a obtinut…

- Sase procurori intrunesc conditiile legale de participare la concursul pentru ocuparea unui post de executie in cadrul Sectiei de anchetare a magistratilor, anunta CSM. Dintre acestia, unul este de la DNA si altul de la Parchetul General. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista procurorilor…