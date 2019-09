CS Medgidia joaca astazi in Liga a 3-a de fotbal

Echipa de fotbal CS Medgidia sustine astazi meciul din etapa a cincea a Ligii a 3 a, seria secunda, intalnind in deplasare, de la ora 17.00, Inainte Modelu.In clasament, CS Medgidia ocupa pozitia a opta, cu cinci puncte, in vreme ce formatia calaraseana se afla pe locul zece, cu acelasi numar de puncte.Celelalte reprezentante ale judetului Constanta in competitie vor evolua in etapa cincea sambata, 21 septembrie, de la ora 17.00, astfel: Poseidon Limanu 2 Mai locul 13, cu un punct Dacia Unirea B ...