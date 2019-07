Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit noaptea tarziu pe insula croata Pag, o destinatie populara in randul turistilor, a fortat autoritatile sa evacueze circa 10.000 de persoane, a declarat marti o purtatoare de cuvant a politiei pentru portalul de stiri N1, scrie agerpres.ro.

- Autoritațile din Croația au evacuat aproximativ 10.000 de persoane dupa ce un incendiu violent a izbucnit noaptea tarziu pe insula croata Pag. Este vorba despre o destinatie populara in randul turistilor, a declarat marti o purtatoare de cuvant a politiei pentru portalul de stiri N1, citata…

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 66 ranite intr-o coliziune intre doua trenuri, joi, in centrul pakistanului, relateaza AFP potrivit news.ro..Accidentul feroviar a avut loc in districtul Rahim Yar Khan, in provincia Punjab (est), unde un tren de pasageri care venea de la Lahore…

- Baia Mare a fost pentru cateva zile capitala beach handball-ului european. 28 de echipe din 15 țari au fost pe plaja de la munte amplasata in Centrul Vechi al orașului și au luptat pentru titlul de campion. Trei terenuri au fost puse la dispoziție echipelor care au reprezentat Spania, Ungaria, Serbia,…

- Potrivit sursei citate, evacuarea a vizat 25 de copii si 24 de adulti, membri a 12 familii. 'Urmare a cresterii raului Sitna, la Todireni s-a impus evacuarea preventiva a 12 familii. Acestea au fost cazate la caminul cultural din comuna', a anuntat Dorina Lupu. Vineri dimineata, in urma scaderii…

- Aproximativ 25.000 de persoane s-au inscris pentru a participa la Sfanta Liturghie ce va avea loc, vineri, la Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, potrivit lui Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti.Contactat de News.ro, purtatorul de cuvant al ARCB…

- Aproximativ 25.000 de persoane s-au inscris pentru a participa la Sfanta Liturghie ce va avea loc, vineri, la Catedrala Sf. Iosif din Bucuresti, potrivit lui Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, scrie news.ro.Contactat de News.ro, purtatorul de…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a afirmat luni, intr-un interviu pentru AFP, ca unele persoane care se declarasera gata sa ii urmeze apelul la revolta militara martea trecuta impotriva presedintelui Nicolas Maduro "nu s-au tinut de cuvant", dand asigurari in acelasi timp ca schimbarea…