Acordul vine dupa o serie de proteste recente in care angajatii din sistemul medical au stat in fata spitalelor in timpul pauzelor.



"Ambele parti au trebuit sa faca o serie de concesii fata de pozitiile lor initiale. Cresterea cu 7% ar putea sa nu fie suficienta pentru ei, dar intr-adevar nu este usor pentru Guvern sa puna deoparte 400 de milioane de kuna (60,05 milioane de dolari) anual", a afirmat ministrul Sanatatii, Milan Kujundzic.



Initial, sindicatele din sectorul sanatatii au cerut o majorare salariala de 10%.



In ultimele saptamani, sindicatele din invatamant…