Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Resurse Juridice si Tonal lanseaza un apel urgent la actiune, urmare a unor situatii deosebit de grave identificate la Centrul pentru de Recuperare pentru Persoane cu Handicap din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, judetul Maramures.

- Imagini șocante la Sighetu Marmației. reprezentanții Centrului de Resurse Juridice la Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmației, aflat in curtea Spitalului Municipal din oraș: unii dintre pacienți sunt ținuți incuiați intr-o mica incapere cu geamuri din sticla care seamana…

- Sectia de Terapie Intensiva si Centrul de Transfuzii din Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud au fost inaugurate, joi, dupa ce au fost complet modernizate, reabilitate, extinse si dotate cu echipamente noi. La inaugurare a participat si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in ultimii doi ani…

- De la 15 septembrie, fiecare spital judetean din Romania va fi obligat sa aiba un centru de prelevare de organe, a declarat ministrul sanatatii. Tot din toamna, Sorina Pintea anunta o analiza a stadiului investitiilor din sanatate si relocarea banilor, daca este necesar. Astfel, spitalele care nu pot…

- Potrivit datelor colectate de Centrul de Resurse Juridice, in perioada cuprinsa intre septembrie 2017 – septembrie 2018 au decedat 1447 persoane cu dizabilitati, institutionalizate: 968 in centre de tip rezidential si 479 in spitale si sectii de...

- Medicul de garda de la spitalul de Psihiatrie de la Sapoca a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica pentru ca a internat un alt pacient in același pat cu Nicolae Lungu, barbatul care a atacat 13 persoane cu stativ de perfuzii, relateaza Mediafax. „Luni a fost incheiat procesul verbal. A fost aplicata…

- Trei barbati din municipiul resedinta au fost retinuti pe baza de ordonanta dupa o altercatie stradala in urma careia alte trei persoane au ajuns la spital, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Persoane cu dizabilitați ocrotite in cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica Galda de Jos și Locuinței protejate nr. 10 Cricau au avut ocazia sa viziteze o locație din ”top 10 destinații de basm din Europa”. Este vorba despre Castelul Corvinilor sau Huniazilor – cetatea medievala…