- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters.Puigdemont, care a condus…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- ”Nu vom renunta niciodata la idealul unui stat independent”, a declarat Puigdemont, in cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Bruxelles la care au participat 200 de primari separatisti. In ceea ce priveste alegerile regionale ce se vor desfasura la 21 decembrie, Puigdemont a precizat ca isi…

- "Ne consideram un guvern legitim. Trebuie sa existe o continuitate in a spune lumii ce se intampla in Spania ... Cu un guvern in inchisoare, alegerile (din 21 decembrie) nu vor fi neutre, independente, normale. Imi doresc o procedura de vot in cele mai bune conditii posibile. Sunt pregatit sa candidez…

- Chiar daca are mandat de arestare pe numele sau, iar justiția spaniola face eforturi sa-l aduca în fața completului de judecata, fostul lider catalan își traiește propria-i glorie. Mai nou, anunța ca este ''pregatit'' sa candideze la alegerile regionale anticipate…

- "Orice s-ar crede cu privire la Catalonia, este o greșeala sa incarcerezi lideri aleși (prin vot) și acest lucru trebuie condamnat de toți democrații", a scris aceasta pe contul sau de Twitter. "Dezacordul asupra viitorului Cataloniei este politic. El ar trebui rezolvat pe cale democratica, nu plasand…

- Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Paul Bekaert, avocatul lui Carles Puigdemont a declarat, miercuri, ca fostul lider catalan nu se va intoarce in Spania in urmatoarele saptamani, adaugand ca acesta nu se va prezenta nici la audierile ce ar urma sa aiba loc joi la Curtea Suprema spaniola, relateaza The Associated Press, citat de mediafax.ro.…

- Carles Puigdemont a incercat marți sa transfere criza catalana "in centrul" Europei, anunțand instalarea sa la Bruxelles impreuna cu o parte din guvernul sau destituit, noteaza France 24, in contextul in care justiția spaniola i-a convocat marți pe Puigdemont și 13 din "miniștrii" sai pentru a fi…

- Guvernul catalan, mutat la Bruxelles Carles Puigdemont, premierul destituit al Cataloniei, a afirmat marti, in prima conferinta sustinuta in afara Spaniei, ca nu se afla in Belgia pentru a solicita azil politic, in contextul in care un oficial guvernamental belgian a semnalat aceasta posibilitate,…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a parasit Spania! Insotit de mai multi membri ai fostului Guvern regional din Catalonia, aecsta se afla in Belgia, la Bruxelles, sustin oficiali ai guvernului spaniol.

- Pentru ca un cetațean european sa poata cere azil in Belgia trebuie sa existe semnale clare de persecuție, și nici aceasta condiție nu este suficienta, pentru ca in plus este nevoie ca cel persecutat sa se afle in imposibilitatea de a fi aparat in propria sa țara, a explicat Dirk Van den Bulcke la…

- Procurorul general al Spaniei a anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, alaturi de alti fosti oficiali ai regiunii, vor fi acuzati de rebeliune, dupa ce Parlamentul regional a adoptat o declaratie de independenta fata de Spania, relateaza NY Times, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Liderul catalan Carles Puigdemont a îndemnat sâmbata la o "opoziție democratica" fața de ordinele guvernului spaniol de a-i destitui guvernul și a dizolva parlamentul regional, informeaza dpa și AFP citate de Agerpres. Într-un discurs televizat, Puigdemont a declarat…

- România îsi reafirma sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei si respinge cu fermitate si irevocabil „declaratia unilaterala de independenta” a Cataloniei, conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. „Spania este…

- “Respingem cu fermitate și irevocabil <<declarația unilaterala de independența>> a Cataloniei. Reafirmam sprijinul ferm al Romaniei pentru suveranitatea și integritatea teritoriala ale Spaniei. Spania este un aliat important și partener strategic al țarii noastre, relație…

- Decizia vine dupa ce Parlamentul Cataloniei a votat o declaratie de independenta si dupa ce Senatul spaniol a aprobat aplicarea articolului 155 din Constitutie privind suspendarea autonomiei regiunii. Vineri seara, Guvernul Spaniei a decis dizolvarea Executivului regiunii Catalonia, condus…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, va prelua sefia Guvernului regional al Cataloniei, a anuntat, sâmbata, Guvernul de la Madrid, în contextul în care Executivul spaniol pune în aplicare suspendarea regiunii catalane, informeaza BBC News Online. Aceasta…

- Romania respinge independența Cataloniei. MAE a transmis, sambata, prin intermediul unui comunicat de presa oficial, ca țara noastra ”reafirma sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei”. „Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie…

- Soraya Saenz de Santamaria, vicepremierul Spaniei, va prelua sefia Guvernului regional al Cataloniei, a anuntat, sambata, Guvernul de la Madrid, in contextul in care Executivul spaniol pune in aplicare suspendarea regiunii catalane, informeaza BBC News Online. Aceasta decizie vine dupa…

- Parlamentul Cataloniei a aprobat azi, prin vot secret, proclamarea independenței regiunii fața de Spania și constituirea unei republici, afirma surse citate de cotidianul La Vanguardia. Parlamentul de la Barcelona a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10 împotriva și doua abțineri rezoluția care…

- Situația extrem de tensionata din Catalonia a generat o decizie cruciala in familia liderului catalan Carles Puigdemont. Soția acestuia, Marcela Topor și cei doi copii au parasit Spania și au revenit in Romania.Citește și: ALERTA - Incepe NEBUNIA: Parlamentul Cataloniei a votat pentru INDEPENDENȚA…

- Guvernul Spaniei va suspenda cu efect imediat autonomia Cataloniei, va prelua controlul administrativ direct asupra regiunii separatiste si va sesiza Tribunalul Constitutional pentru a anula decizia de proclamare a independentei, informeaza cotidianul El Mundo. Guvernul Spaniei s-a intrunit…

- Senatul Spaniei a aprobat, vineri, suspendarea autonomiei regiunii Catalonia, care tocmai si-a proclamat independenta, informeaza cotidianul El Mundo. Decizia de activarea a Articolului 155 al Constitutiei Spaniei a fost luata de Senatul spaniol cu 214 pentru, 47 împotriva si…

- Parlamentul Spaniei a decis sa suspende autonomia Cataloniei, iar in urma acestei decizii se va trece la impunerea directa a legii in regiune, sub coordonarea Madridului. Oamenii politici din Spania susțin ca in urma acestor decizii țara este in pragul unui razboi civil.'Statul de drept va…

- Parlamentul Cataloniei a votat si aprobat proiectul de rezolutie privind independenta, aceasta fiind prima etapa dintr-o prcedura mai lunga pentru secesiunea unilaterala. Parlamentul de la Barcelona a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva si doua abtineri rezolutia care prevede initierea…

- Partidul Democrat European Catalan (PDeCAt, centru-dreapta) al lui Puigdemont si ERC guverneaza sustinute de o coalitie cu Partidul Candidatura Unitatii Populare (CUP, extrema dreapta, antisistem) in Parlamentul regional. Unitatea acestor formatiuni si viitorul politic al Cataloniei sunt in joc in…

- Parlamentul Cataloniei va pune la vot chestiunea independenței fața de Spania daca guvernul țarii va continua sa refuze dialogul și sa faca presiuni asupra autoritaților regionale, anunța președintele Generalitații din Catalonia, Carles Puigdemont, in scrisoarea pe care acesta a adresat-o premierului…

- Guvernul de la Madrid a decis sa suspende autonomia Cataloniei, sâmbata, pentu ca liderul catalan a amenințat ca va declara independența provinciei. Biroul premierului spaniol a anunțat, azi, ca miniștrii se vor reuni în ședința de guvern, sâmbata, și vor activa…

- Zi decisiva pentru Catalonia. Ultimatumul acordat de Madrid liderului catalan Carles Puigdemont se apropie de final. El are termen pana astazi sa renunțe la demersurile privind independența regiunii. In caz contrar, guvernul central a anunțat ca va suspenda autonomia regiunii, relateaza BBC News. Carles…

- Vicepresedintele Guvernului spaniol Soraya Saenz de Santamaria a confirmat miercuri - cu 24 de ore inainte de expirarea unui ultimatum in acest sens - ca Madridul va incerca sa suspende total sau partial autonomia Cataloniei, in cazul in care liderii separatisti ai acestei regiuni spaniole nu renunta…

- Presedintele catalan ar trebui sa ofere explicatiile pâna la ora locala 10 (ora R.Moldova 11). Daca va confirma ca a declarat independenta, Madridul a oferit un nou termen, de trei zile, pentru a retrage declaratia, scrie realitatea.net. În caz contrar, va suspenda autonomia…

- Presiunea crește asupra premierului catalan, Carles Puigdemont, care pana luni dimineața trebuie sa aleaga intre proclamarea independenței Cataloniei, cu riscul unei acțiuni in forța a guvernului de la Madrid pentru preluarea controlului asupra provinciei autonome, sau renunțarea la aceasta declarare…

- "Atat eu, cat si Guvernul catalan vom reitera angajamentul in favoarea pacii, calmului si civilizatiei; democratia este sursa de inspiratie pentru deciziile noastre", a declarat Carles Puigdemont duminica. Liderul Cataloniei nu a dezvaluit daca va raspunde ori nu ultimatumului stabilit de…

- UPDATE 20,15: Șeful Guvernului de la Madrid, Mariano Rajoy, i-a dat miercuri un ultimatum de cinci zile liderului separatist catalan Carles Puigdemont pentru a-și clarifica pozitia cu privire la declararea independentei, a declarat o sursa guvernamentala pentru AFP. Ultimatumul ar expira…