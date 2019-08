Stiri pe aceeasi tema

- Un bolnav internat la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din judetul Buzau ar fi omorat in noaptea de sambata spre duminica alti trei pacienti si a ranit alti noua, potrivit Mediafax. Acesta a devenit violent si a lovit cu un obiect metalic luat din spital. Potrivit reprezentantilor IPJ Buzau, un apel la…

- Mai multi protestatari au blocat un Drum National din Buzau. Au coborat din masini si au trecut in mod repetat o trecere de pietoni, sfidand zeci de soferi. In cateva minute, timp in care grupul de protestatari a scandat “Vrem Autostrazi”, s-au format coloane impresionante de masini. De altfel, conducatorii…

- Declar razboi impotriva criminalitații, a spus premeirul Vorica Dancila intr-o declarație extraordinara de la Palatul Victoria. Ea a facut apel apel la unitate, atat a forțelor politice, cat și a societații civile pentru lupta impotriva criminalitații. Premierul s-a declarat profund marcat de cazul…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Apar detalii teribile in crimele de la Caracal. Criminalul ar fi incercat, imediat dupa rapirea celor doua adolescente, sa induca in eroare atat familiile celor doua, cat și autoritațile. Mai multe telefoane suspecte au fost primate de membrii familiilor celor doua fete. Alexandru Cumpanașu, președintele…

- Circulatie intrerupta la aceasta ora pe Autostrada A2 din cauza unui carambol. Trei masini s-au ciocnit si patru oameni au fost raniti, informeaza Centrul Infotrafic. Printre raniti este si un copil de 11 ani. Traficul este oprit in zona localitații Valu lui Traian din Constanța. Un elicopter SMURD…

- Opt turisti au fost raniti, marti, la o pensiune din zona Fundata, judetul Brasov, dupa ce scara din lemn pe care se aflau s-a rupt. Oamenii au cazut in gol de la o inalțime de trei metri. Pompierii din Brasov au venit sa faca verificari. Dupa ce le-au acordat primul ajutor victimelor, angajații ISU…

- Inalta Curte a decis, luni, achitarea definitiva a lui George Scutaru, fost președinte al PNL Buzau și fost consilier prezidențial, și a fostului deputat PNL Dan Motreanu, actual europarlamentar, in dosarul spalarilor de bani din campaniile electorale din 2008. Aceeași decizie fusese data și in faza…