Cresterea economica nu ajunge la toti romanii! Riscul de saracie din mediul rural, dublu fata de media UE

- Nu toata lumea beneficiaza de cresterea economica sustinuta din România, iar saracia în rândul copiilor si în mediul rural a crescut semnificativ, a declarat, vineri, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu,

- ​​Principalele probleme cu care se confrunta românii la nivel personal sunt creșterea prețurilor, inflația, costul traiului zilnic (35%, cu 6pp mai mult decât anul trecut, media europeana fiind de 32%) si sistemul de îngrijire al sanatatii si de securitate sociala (22%, +5 pp fața…

- „Si aici nu e nici macar o problema de multinaționale sau non-multinationale, una fiind o marca locala și cealalta internaționala.N-am nici o problema cu cresterea economica bazata pe consum bazat pe cresterea veniturilor, daca consumul este de produse fabricate in tara. Altfel, cresterea economica…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a anunțat in Parlament ca intenționeaza sa acorde in acest an subvenții pentru creșterea usturoiului și a bubalinelor. Acestea din urma sunt vite cu coarne mari, in forma de semiluna. Daea a fost audiat marți in comisiile reunite de buget-finanțe pe tema proiectului…

- Rata saraciei a scazut in Romania de la 44% in 2007 la 35% in 2017, dar inegalitatile sociale au ramas extrem de accentuate, in functie de regiuni si nivelul de educatie al populatiei. Numarul romanilor...

- O statistica realizata de economistul Iancu Guda arata ca, din 1995 pana in prezent, economia Romaniei a crescut bazandu-se pe consum, singurul an in care aportul consumului in Produsul Intern Brut a fost de sub 70% fiind cel in care in Romania s-a instalat criza economico-financiara.