- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat luni ca atacantul vedeta Lionel Messi este refacut dupa lovitura la nas primita pe Old Trafford, in partida tur cu Manchester United din Liga Campionilor, si ca acesta va evolua in meciul retur. ''Messi este bine, s-a refacut dupa…

- FC Barcelona, liderul Campionatului de fotbal al Spaniei, a incheiat la egalitate in deplasare, 0-0, cu "lanterna rosie" SD Huesca, sambata, intr-un meci din etapa a 32-a. Dand prioritate returului din Liga Campionilor cu Manchester United (in tur 1-0), "Barca", remaniata si lipsita de…

- Suporterii catalani nu au uitat ca, vara trecuta, Antoine Griezmann a refuzat in cele din urma Barcelona, prelungindu-și contractul cu Atletico. Meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid, din etapa cu numarul 31 din La Liga, s-a terminat 2-0 (Luiz Suarez 84', Messi 87') Barcelona se distanțeaza astfel…

- Barcelona - Atletico Madrid, meciul decisiv pentru titlu din La Liga, a fost scurtcircuitat de Diego Costa inca din prima repriza. In minutul 28, in culmea furiei, l-a injurat de doua ori pe arbitrul Jesus Gil Manzano. Iar acesta a trecut in raport insulta cu majuscule, potrivit Mundo Deportivo. ...

- Atacantul francez al echipei FC Barcelona, Ousmane Dembele, nu va juca in meciul de sambata cu Atletico Madrid, din La Liga, si ramane incert pentru confruntarea cu Manchester United, de miercuri, din Liga...

- Bacelona și Real Madrid joaca miercuri, de la ora 22:30, in turul semifinalelor Cupei Spaniei. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și nu este televizata in Romania. Cu doua zile inainte de meciul cu Real Madrid, Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, are mari emoții. La antrenamentul de azi, atacantul…

- Argentinianul Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona, nu a participat luni la antrenamentul colectiv al catalanilor, cu doua zile inainte de intalnirea cu marea rivala Real Madrid, din mansa intai a semifinalelor Cupei Spaniei, scrie AFP. Messi, cu o leziune musculara la coapsa suferita in meciul…

- ​​Valencia a câstigat Derbi de la Comunitat, învingând, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formatia Villarreal, în etapa a 21-a a campionatului LaLiga. În urma acestui rezultat, "liliecii" ocupa poziția a șaptea în clasament, în…