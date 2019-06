Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu participa marti la reuniunea ministrilor UE responsabili cu politica de coeziune, ce are loc la Luxemburg, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Conform unui comunicat al CE, discutiile se vor axa pe stadiul negocierilor privind viitoarea politica in domeniu pentru perioada 2021-2027 si pregatirea noilor programe, in stransa legatura cu recomandarile prezentate in cadrul semestrului european. "Ma bucur de progresele inregistrate pana in prezent si indemn la urgentarea negocierilor atunci cand acestea vor fi reluate in toamna.…