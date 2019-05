Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, candidat al partidului PRO Romania, a declarat duminica dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Caransebes, ca votul din 26 mai este unul pentru viitorul generatiilor urmatoare, potrivit Agerpres.

"Am facut un tur de forta in ultima perioada, am fost la Chisinau, la Pascani, Piatra Neamt, Bacau, Buzau, dar cred ca este important pentru noi, in aceste zile care au mai ramas pana la alegerile europarlamentare, sa vorbim despre importanta acestui vot, care nu este numai despre noi, europarlamentarii, care ocupam un loc…