- Un copil de 10 ani a fost mușcat de o vipera in localitatea Rau Sadului, din județul Sibiu, iar din cauza lipsei serului antiviperin, acesta a primit antidotul la trei ore dupa momentul in care parinții l-au dus la Pediatrie. „Singura doza a fost la Alba Iulia”, a spus reprezentantul Spitalului,…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc azi intre Puiești și Barlad, in județul Vaslui. Un șofer in varsta de 21 de ani a intrat in plin intr-o caruța. Cel care conducea atelajul nu s-a asigurat și a ieșit chiar in fața mașinii aflata in depașire, a notat vremeanoua.ro. El a intrat in caruța,…

- “Bai, dar porumbeii aștia au fost verificați?”, glumește un barbat cu prietenul lui in Piața Mare din Sibiu, unde urmeaza sa ajunga președinți și șefi de guverne din intreaga Europa cu ocazia Summitului UE. “S-ar bucura pesediștii sa fie ceva incident, no”, ii raspunde amicul lui imbracat in costum…

- GRAV… Momente de groaza, in satul Gușiței, comuna Dimitrie Cantemir! Un copil de numai 7 ani a fost muscat de cap de un cal. Cel mici s-a apropiat de animal, iar, brusc, acesta l-a insfacat. Ambulanta a fost alertata prin 112, sosind in cel mai scurt timp la fata locului. “Este vorba despre un copil…

- Un barbat de 26 de ani din satul Uriu, județul Bistrița-Nasaud, a murit astazi dupa ce a fost prins sub roata unui tractor. Acesta a fost gasit de catre echipajele medicale in stare foarte grava și urma sa fie preluat de un elicopter SMURD și dus la o clinica de specialitate din Targu Mureș. „Din pacate,…

- UPDATE: Minorul este intubat și se pare ca va fi transferat la un spital din capitala. Accident rutier, produs in jurul orei 18:30, pe drumul județean 203L. Un baiețel de cinci ani a fost accidentat de un autoturism care circula pe raza localitații Ratești. Din primele verificari, se pare ca minorul…

- Un copil de patru ani se afla in stare grava si este resuscitat de echipajele medicale dupa ce remorca unui tractor s-a rasturnat peste el, informeaza Agerpres.Citește și: O autocisterna care transporta aproximativ 20 de tone de soda caustica, implicata intr-un accident rutier teribil…

- Un copil de numai 5 ani s-a ratacit intr-un desert din vestul Argentinei și, timp de 24 de ore, a trait un adevarat coșmar. Micuțul s-a ratacit de familia lui, in timp ce efectuau cu toții o vizita in deșert.