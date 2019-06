Convenţii de lucru între FNGCIMM şi CEC BANK Acces mai facil la finantare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 - 2020 si POPAM 2014 - 2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii, prin semnarea unor noi conventii de lucru intre FNGCIMM si CEC BANK Continuand strategia de sustinere a mediului antreprenorial si a comunitaților locale, FNGCIMM a semnat cu CEC Bank doua conventii de lucru in baza carora FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finantarii acordate de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

