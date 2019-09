Contraexpertiză privind ADN-ul Alexandrei Măceşanu. Alexandru Cumpănaşu: Până la capăt pentru adevăr "#112vreausatraiesc #oromaniefaraclanuri. ASTAZI SCOALA A INCEPUT FARA ALEXANDRA! Dragi romani, astazi au inceput scoala copiii nostri. Am fost la scoala fetelor mele personal si foarte multi parinti au procedat la fel, nu doar pentru ca asa este normal, dar si pentru ca FRICA a cuprins Romania. Astazi trebuia sa inceapa scoala si Alexandra. Este unul din cele mai dureroase momente! Nu pot sa va descriu durerea familiei. Asa ca am hotarat alaturi de familie sa continuam sa efectuam expertiza internationala iar maine vom depune in scris solicitarea catre DIICOT privind ADN", a scris Alexandru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

