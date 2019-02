Continua sa creasca ratele romanilor cu credite in lei. ROBOR a ajuns la 3,25% ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, continua sa creasca.



Indicele a urcat miercuri la 3,25%, cel mai mare nivel din 21 noiembrie 2018, cand a fost tot 3,25%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Marti, ROBOR la 3 luni a fost 3,19%.



In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele ipotecare, acesta a crescut de la 3,36%, cat a fost marti, la 3,39%, cel mai mare nivel din 27 noiembrie 2018, cand a fost 3,41%.



Iata cum a evoluat ROBOR-ul…

Sursa articol si foto: business24.ro

