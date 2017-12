Cont de Facebook, blocat după un mesaj privind cancerul In urma cu cateva zile, Elliott a publicat pe rețeaua de socializare un mesaj despre soția sa, care a decedat din cauza cancerului de col uterin la inceputul acestui an. Acesta i-a indemnat pe oameni sa sporeasca gradul de conștientizare cu privire la importanța analizelor pe care trebuie sa le faca femeile. De asemenea, el a impartașit fotografiile soției sale inainte și dupa diagnosticul primit pentru a arata impactul devastator pe care il poate avea cancerul de col uterin. Postarea sa a fost distribuita de peste 30.000 de ori. Cu cateva zile in urma, Facebook a dezactivat contul barbatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, la momentul transmiterii stirii, pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost rania grav in urma impactului.

- Urarea a fost publicata pe pagina de Facebook a SRI. Postarea a strans imediat zeci de comentarii printre care redam cateva: "Ce ti-e si cu subconstientu' asta... -- venind dinspre SRI, am citit #SarbatoriFerite. : ))) Una peste alta, Craciun minunat tuturor angajatilor SRI care si-au…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un accident produs joi dimineața pe DN 59A, la ieșirea din Sacalaz spre Beregsau Mare, a dus la blocarea completa a traficului. In accident au fost implicate un tir și o camioneta și, din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…

- Dupa ce s-a spus ca Florin Salam a fost parasit de Roxana Dobre, manelistul a primit un mesaj pe Facebook, de la un fan, in care il sfatuieste ca nu tebuie sa sufere dupa iubita lui si sa accepte lucrurile, deoarece ca prima nevasta si mama pentru copiii lui nu va mai fi nimeni.

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Site-ul unei intreprinderi sociale din Rosia Montana care realizeaza obiecte de imbracaminte din lana a fost blocat cu o postare pe Facebook a lui Dacian Ciolos. Fostul premier a scris pe facebook o postare in care susține ca i-a dat cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete de lana…

- Postarea fostului premier Dacian Ciolos pe Facebook, prin care sustine ca i-a dat cadou ambasadoarei Suediei in Romania o pereche de sosete de lana confectionate de femeile din Rosia Montana, a blocat site-ul de comenzi al intreprinderii sociale ”Made in Rosia Montana”.

- ribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Adrian Catargiu a fost identificat de politisti si a primit o amenda de 500 de lei pentru fapta sa, dupa ce – in data…

- Valentina Pelinel a primit sute de flori de ziua ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește tuturor care i-au fost alaturi. Valentina Pelinel a implinit 37 de ani, vineri, 8 decembrie, iar cei dragi au surprins-o, ca de…

- Detasamentul de pompieri Zalau si SVSU Sarmasag au fost solicitate sa intervina la un incendiu produs in seara zilei de joi, 7 decembrie, intr-o gospodarie din satul Sighetu Silvaniei, comuna Chieșd. In urma incendiului, o femeie de 83 de ani a suferit arsuri de gradul II si gradul III pe aproximativ…

- Catalin Botezatu a implinit recent 51 de ani, iar ziua de nastere l-a prins in Polonia. De acolo, designerul le-a multumit celor care s-au gandit la el. "Multumesc miilor de mesaje de la multi ani de pe Instagram, de pe Facebook, de pe toate retelele de socializare... Va multumesc de aici…

- Facebook a inceput sa le ceara utilizatorilor sa trimita o imagine cu fata lor pentru a se asigura ca nu sunt niste boti. Reteaua de socializare a inceput deja sa ceara utilizatorilor sa trimita o astfel de fotografie, pentru a le verifica identitatea, in cazul in care se remarca o activitate suspecta.…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 ani, a dezvaluit pe o retea de socializare ca i-a fost „raportat” contul de Facebook. Mihai sora, in varsta de 101 ani, a participat, duminica, la Alba Iulia, alaturi de peste 200 de oameni, la protestul impotriva Revolutiei fiscale si Legilor justitiei. De altfel,…

- Un purtator de cuvant al Facebook a confirmat faptul ca reteaua a introdus un nou sistem de securitate care presupune ca utilizatorilor sa li se ceara o poza “clara”, cu fatal or, un selfie, in caz contrar contul urmand sa fie blocat. Facebook va cere utilizatorilor sa trimita o astfel de fotografie,…

- Filosoful Mihai Sora spune ca i-a fost "raportat" contul de Facebook si rememoreaza perioada comunismului, in care a fost urmarit si turnat la Securitate, i-a fost ascultat telefonul si citita corespondenta. "28 noiembrie 2017: Cer negru deasupra Romaniei", isi incheie Sora mesajul.…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, care s-a numarat, duminica seara, printre sutele de protestatari care au iesit in strada la Alba Iulia impotriva modificarii legilor justitiei si a Codului fiscal, a scris marti dimineata, pe pagina sa ...

- Dupa ce a primit din nou dreptul a-si administra pagina de Facebook, Mihai Sora a postat un mesaj cutremurator. Filosoful a povestit cum a fost turnat la Securitate, in 1948, chiar de fiul sau de 14 ani.

- "Domnule ministru, ma bucur sa va urez bun venit in Moscova, aceasta este deja a treia intalnire a noastra din ultimele luni. Contactele dintre noi nu trebuie sa ramana doar contacte, ci sa produca rezultate concrete, care sa duca relatia noastra la un alt nivel. Sunt convins ca vizita de astazi…

- Astazi, 22 noiembrie a.c., ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție ( S.J.A.) Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au prins in flagrant un medic la scurt timp dupa ce a primit suma de…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Lui Iulian Capsali, liderul Alianței pentru Demnitate Naționala, i-a fost blocat contul de Facebook. El afirma pe pagina personala de pe aceeași rețea de socializare, la care mai are acces: "In mod descalificant, așa cum procedeaza de la o vreme acesta platforma ideologica de dezinformare și manipulare,…

- Studentul tocmai ce ajunsese in Bucuresti si se cazase la camin, in primul an de facultate. Parintii l-au sunat si i-au spus ca ii vor trimite un pachet. Tanarul s-a dus la gara, a ridicat un pachet extrem de voluminos si s-a indreptat rapid spre camera de camin, curios sa vada ce bunatați i-a pregatit…

- Ferrero, compania care produce Nutella, a schimbat in secret reteta faimoasei creme de ciocolata cu alune, fapt ce a suparat fanii Nutella de peste tot, scrie The Independent. Pe pagina lor de Facebook,...

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a comentat, intr-o postare pe facebook, scrisoarea de felicitare adresata lui de catre interlopul Ion Druta, alias Vanea Pisateli. Scrisoarea a fost plasata pe pagina de Facebook a interlopului, cu mentiunea „Mesaj postat de sotia lui Ion Druta" cu ocazia zilei…

- Dupa ce miercuri euro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani in urma masurilor fiscale, moneda europeana continua sa creasca si joi, BNR anuntand cel mai slab leu din august 2012. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4.6279 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult…

- Braila a primit trofeul de excelența in iluminat public din partea Asociațiilor Municipiilor din Romania, in cadrul unei gale organizate luni seara, la Ateneul Roman. Sursa foto: AMR — Asociația Municipiilor din România / Facebook Trofeul prin care iluminatul public din…

- O declarație despre care spune ca ar fi fost scoasa din context i-a creat probleme unui cunoscut politician din Gorj. Leonida Belgher, consilier local PMP, la Alimpești, susține ca a primit atat de multe mesaje, incat i s-a blocat contul de Facebook, iar unele au fost de amenințare. “Am…

- Medicul Razvan Constantinescu este din nou in centrul unor constroverse. Fostul director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, reușit sa starneasca revolta oamenilor, dupa ce a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.…

- Femeile ar putea folosi acest kit de teste, denumit SegHPV și dezvoltat de firma chineza BGI, ca sa recolteze o mostra la domiciliu și sa o trimita apoi la laborator pentru a verifica prezența virusului papiloma uman (VPH), urmand sa obțina rezultatele prin intermediul internetului. "Resursele…

- Anda Adam și-a facut bagajele și a plecat de acasa. Artista și soțul ei au profitat din plin de timpul liber și au mers la munte, impreuna cu fetița lor și alți prieteni. Anda Adam a postat pe contul de socializare o imagine in care apare la gratar, pregatind cel mai probabil o friptura. Anda Adam și-a…

- Brigitte Sfat s-a pozat alaturi de fiica ei și a publicat imaginea pe contul de socializare. Soția lui Ilie Nastase a facut insa o gafa, iar prietenii virtuali au taxat-o imediat. Brigitte Sfat a facut un selfie cu fiica ei și a postat fotografia pe contul de Facebook. Alaturi de poza, bruneta a scris…

- În urmatorii trei ani, morbiditatea și mortalitatea din cauza cancerului de col uterin ar putea scadea cu 20% și, respectiv, 5%, prin dezvoltarea serviciilor de prevenire și informare. Un proiect în acest sens a fost lansat astazi, 1 noiembrie, transmite IPN. Trei laboratoare…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, pare sa nu fie de acord cu avizul de astazi al Curtii Constituționale. Seful statului scrie pe pagina sa de Facebook: „Denumirea de limba moldoveneasca este incetațenita de secole pe teritoriul țarii noastre. Constituie un element fundamental al identitații și al…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, luni dupa-amiaza, pe soseaua ce leaga localitatile Jebel și Voiteg, traficul fiind blocat minute bune. Potrivit primelor informatii, un autobuz cu muncitori si un autoturism au intrat in coliziune, cinci persoane din masina (dintre care doua au fost scoase…

- Turiștii nu mai pot urca, luni, la cabanele situate la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Munții Fagaraș, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului prea puternic și șoseaua Transfagarașan a fost inchisa de sambata. Cei de la Cabana Bâlea Lac au confirmat ca…

- Facebook are sediul european in Irlanda si a argumentat ca doar autoritatea pentru protectia datelor din aceasta tara are dreptul sa verifice modul in care compania proceseaza datele utilizatorilor din Europa. Si alte autoritati de reglementare europene, intre care cele din Franta. Belgia si Germania,…

- Jurnalistul si fotograful Andrei Pitigoi, din Buzau, acuza Federatia Romana de Fotbal ca i-a furat o fotografie si a folosit-o, fara sa-i ceara permisiunea si fara sa mentioneze macar autorul, in brosura „Impreuna suntem fotbal“. Andrei Pitigoi s-a sesizat dupa ce a citit articolul din ProSport…

- Facebook va introduce noi schimbari, de aceasta data fiind afectate notificarile. Acestea nu vor mai fi afișate cronologic, ci în funcție de relevanța lor.Adica utilizatorii vor vedea mai intai notificarile care, teoretic, ii intereseaza mai mult. Facebook va decide care sunt…

- Ambasadorul SUA, la pas prin Parcul Natural Vacarești . Hans Klemm a vizitat Delta, și a fost promovat, alaturi de soția sa, la rangul de cercetaș, de catre Asociația Cercetașilor Tradiționali din Romania. Ambasadorul SUA la București a scris despre plimbarea prin Delta Vacarești intr-o postare pe pagina…

- Cu ocazia aniversarii a 36 de ani de viața, Mihai Morar a transmis un mesaj pe contul de Facebook, explicand „de ce nu petrece” de ziua lui. Prezentatorul de televiziune a povestit despre viața sa, afirmand totodata ca nu mai simte ca mai este la varsta la care sa petreaca alaturi de mulți oameni. DE…

- Coreea de Nord s-a aflat in spatele atacului ransomware cu virusul WannaCry din luna mai, care a afectat 200.000 de calculatoare din intreaga lume, a anuntat sambata presedintele Microsoft, Brad Smith. Expertii in securitate cred ca regimul de la Phenian a furat tehnologia necesara pentru…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a publicat, vineri, un raspuns oficial al lui Pierre Moscovici, responsabil pentru fiscalitate (DG TAXUD) in cadrul Comisiei Europene, care spune clar ca Romania nu numai ca nu a primit derogare pentru aplicarea TVA Split, dar ca Guvernul nici nu a cerut asa ceva.…

- Un turist din Belgia a ramas blocat in Masivul Piatra Craiului timp de trei zile din cauza ninsorii și a viscolului. Barbatul a fost coborat de pe munte de jandarmii și salvamontiștii din Zarnești. Jandarmii montani și doi salvamontiști din Zarnești au intervenit pentru a salva un barbat care a fost…

- Un avion cu 41 de pasageri la bord, care a decolat, sambata, de pe Aeroportul International Timisoara spre Bucuresti, s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice observate de pilot. Alina Gorghiu se afla in in avion. Directorul de Marketing si Relatii Publice din cadrul Aeroportului International…

- Andra, surpriza uriașa pentru fani. "Mai e foarte puțin pana vedeți cum plutesc pe aripile vantului! Maine lansez un nou clip, e o mare surpriza! Abia aștept sa imi spuneți cum vi se pare! #soon #newproject #video", a scris vedeta pe Facebook. Hit-ul recentei al juratei de la concursul de…

- O tanara de 24 de ani din Cobadin, stabilita de cativa ani in Constanta s a stins din viata, aparent din cauza unei banale raceli. Vestea disparitiei Laviniei i a socat pe prietenilor care nu pot crede faptul ca aceasta nu mai este. Medicii legisti vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exacta…