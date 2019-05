Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-a majorat, in T1 din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, cu 8,4%, respectiv cu 8,5%, reiese din datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie bruta,…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…

- Numarul de angajati in crestere, la fel si castigurile salariale, coroborat cu o scadere a ratei somajului sunt indicatorii publicati de Institutul National de Statistica in masura sa demonstreze, cel putin pe hartie, faptul ca judetul Buzau a inregistrat, in ultimii doi ani, o crestere economica importanta.…

- Cresterea economica subreda din 2018, confirmata de Institutul National de Statistica (INS). Anul trecut, produsul intern brut a depasit cu putin 940 de miliarde de lei, in crestere, in termeni reali, cu 4,1% fata de 2017. Si de aceasta dat, consumul a...

- Cifra de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut cu 6,6%, ca serie bruta, in ianuarie 2019, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate in vanzarile de produse nealimentare, comertul cu amanuntul…

- Consumul final de energie electrica in 2018 a fost de 55,881 miliarde kWh, cu 2,3% mai mare fata de anul precedent, iluminatul public inregistrand o scadere cu 5,5%, iar consumul populatiei o diminuare cu 11,2%, conform informatiilor publicate marti de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Comisia Europeana estimeaza in prognoza de iarna o crestere economica a Romaniei, in 2019, de 3,8%, departe de tinta guvernului de crestere, de 5,5%. Potrivit Comisiei Europeane, evolutia investitiilor in 2019 va depinde, in mare, de impactul politicilor introduse in luna decembrie 2019 in sectorul…