Consultările de la Cotroceni au fost amânate. Iohannis anunţă marţi numele noului premier Cea de-a doua runda de consultari anuntata pentru luni de presedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amanata pana marti. Tot marti ar putea fi ziua in care seful statului anunta numele viitorului premier. Presedintele a declarat vineri ca PNL este dispus sa preia guvernarea, cu Ludovic Orban propunerea de premier The post Consultarile de la Cotroceni au fost amanate. Iohannis anunta marti numele noului premier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

