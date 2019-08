Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi, 15 ugust, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei care vor avea loc la Constanta. Șeful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 09.55. Joi, de Ziua Marinei Romane, intre orele 9,45 -…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane care vor avea loc la Constanta. Potrivit agendei sale, seful statului va participa la festivitatile organizate la Comandamentul Flotei din Constanta, de la ora 9,55. Joi, de Ziua Marinei…

- Pe agenda președintelui pentru joi, 15 august, se afla participarea acestuia, incepand cu ora 9:55, la festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane. Nave și aeronave militare din state NATO sau partenere, intre care și distrugatorul USS Porter, vor participa, joi, la festivitațile ce vor…

- Constanța se pregatește pentru cel mai mare spectacol pe apa organizat in Romania. Joi, 15 august, cu ocazia Zilei Marinei Romane, in intervalul orar 09:45 -12:30, publicul de pe faleza din fața Comandamentului Flotei va putea sa admire exercițiul naval demonstrativ „Forțele Navale Romane 19”, la care…

- Pe faleza din fața Comandamentului Forțelor Navale Romane din Constanța a avut loc repetiția generala pentru Ziua Marinei. S-a defilat, s-au tras focuri de arma, in timp ce intreaga zona a fost survolata de avioane și elicoptere. La festivitațile dedicate Marinei Militare și Civile, in fiecare an participa…

- Traditia participarii partenerilor straini la sarbatoarea marinarilor militari si civili este continuata si in acest an. La Exercitiul naval demonstrativ "Fortele Navale Romane 19", organizat joi, 15 august, la Constanta, vor participa nave si aeronave militare din Italia, Ucraina si Statele Unite ale…

- Gruparea navala NATO SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group-2), din care face parte si dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" (DM 29), a parasit luni, 29 iulie, portul Eregli din Turcia si a reinceput exercitiile in Marea Neagra. Comandantului gruparii NATO, comandorul Alessandro…

- Fortele Navale Romane contribuie la indeplinirea angajamentelor asumate de tara noastra fata de partenerii din Alianta Nord-Atlantica, referitoare la asigurarea securitatii statelor membre NATO pe flancul estic, prin integrarea fregatei ''Regele Ferdinand'' in gruparea navala permanenta…