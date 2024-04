Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 96 12 aprilie 2024 Media Day la Exercitiul multinational "Sea Shield 24" Fortele Navale Romane organizeaza marti, 16 aprilie, Ziua Presei la Exercitiul multinational "Sea Shield 24".Astfel, jurnalistii interesati sa asiste la secventele planificate la aceasta data in raioane maritime din Marea Neagra,…

- Forțele Navale Romane organizeaza in Marea Neagra și in Delta Dunarii, in perioada 8 – 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care, drept cele mai puternice vase de lupta, ar putea trimite fregatele Marașești, Regele Ferdinand și Regina Maria, toate cu o vechime mai mare de 30 de ani.…

- Peste 2.200 de militari și 135 de mijloace tehnice din 12 state aliate și partenere se vor antrena in Marea Neagra, in zona costiera, pe fluviu și in Delta Dunarii, in cadrul exercițiului multinațional „Sea Shield 24”, organizat de Forțele Navale Romane in perioada 8-21 aprilie.

