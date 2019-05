Consolidarea, restaurarea și conservarea Cetății Orăștiei, la faza documentațiilor Cetatea Oraștiei ar putea intra intr-un amplu proiect de consolidare, restaurare și conservare. Deocamdata totul se afla la faza intocmirii documentațiilor. Autoritațile locale din municipiul Oraștie au scos la licitație contractul de servicii de proiectare, fazele proiect tehnic și detalii de execuție, intocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, verificarea tehnica a proiectarii și asistența tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții “ Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Oraștiei” din municipiul Oraștie, județul Hunedoara”.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

