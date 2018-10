Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ministrilor Mediului din Uniunea Europeana a aprobat stimularea accesului la vehicule ecologice pentru statele membre unde acestea detin o cota de piata redusa, pornind de la propunerea Romaniei, anunta Ministerul Mediului. "Aceasta decizie a Consiliului reprezinta un avantaj real pentru…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Ministerului Mediului, ministrul Gratiela Gavrilescu a participat, marti, la Consiliul ministrilor Mediului din UE, unde reprezentatii statelor membre au dezbatut propunerile privind reducerea emisiilor de CO2 pentru perioada urmatoare.…

- Romania a inaintat statelor membre UE o propunere prin care producatorii si importatorii de autovehicule vor fi stimulati sa comercializeze acest tip de vehicule la preturi accesibile pentru pietele din State Membre cu venituri medii reduse, respectiv cu o valoare a PIB pe cap de locuitor sub 60 din…

- Ministrul tineretului si sportului, Ioana Bran, a participat luni, la Viena, la Reuniunea Informala a Ministrilor de Tineret din Uniunea Europeana.Aflați la Viena, ministrul Ioana Bran și consilierul acesteia Andrei Nourescu au luat metroul spre reuniune. Cei doi și-au facut un selfie in mijlocul…

- Sondajul arata, de asemenea, ca 74% sunt nemultumiti si de prestatia prim-ministrului Theresa May. Intrebati cum va fi acordul post-Brexit cu Uniunea Europeana, 65% dintre respondenti considera ca va fi unul „nereusit". In ceea ce priveste impactul Brexitului, 42% dintre britanici sunt…

- Un consilier al Primariei Municipiului București a depus un proiect care prevede stabilirea unui weekend fara poluare in Capitala. Mai precis, propunerea prevede interzicerea circulației rutiere in cel mai mare oraș al țarii intre ora 10:00 in ziua de sambata și pana la ora 16:00 in ziua de duminica. Lucian…