Consilierul Valentin Rîciu a demisionat de la cabinetul ministrului Carmen Dan Valentin Rîciu a anuntat marti seara ca demisioneaza din functia pe care o detine la cabinetul ministrului de Interne Carmen Dan, desi nu a fost informat despre vreo acuzatie penala. "Astazi am decis sa-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor. Am discutat astazi cu ministrul si decizia aceasta este. Nu am pretentia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- "Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis luni Agerpres,…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Masuri dispuse de conducerea poliției in cazul de pedofilie Seful Serviciului Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere, comisarului șef de poliție Vornicu Emanuel Rene, a fost eliberat din functie in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Marți ar urma sa ajunga in Senat, camera decizionala. Parlamentarii au adus o serie de modificari formei proiectului adoptat de Camera Deputatilor. Printre aceste modificari se afla un amendament conform caruia presedintele Romaniei ”poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile…

- "Presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data, numirea in functiile de conducere prevazute la la alin) 1, - sefii de parchete -, aducand la cunostinta publicului motivele refuzului", spune amendamentul la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, votat de parlamentari, care urmeaza…

- Magistrații ICCJ au respins ca nefondata cererea fostului primar al Devei, Mircia Muntean de sesizare a CCR cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.„Respinge, ca nefondat, recursul formulat de revizuientul Muntean Mircia impotriva dispozitiei de respingere, ca inadmisibila, a cererii…

- Judecatorii de la Tribunalul Cluj considera ca procurorii DNA Cluj care s-au ocupat de dosarul directorului aeroportului clujean, David Ciceo, si a omului de afaceri Ioan Bene, si-au facut treaba de mantuiala si au retrimis dosarul pentru refacerea cercetarilor. Cei doi sunt acuzati de procurorii DNA…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21:00, in București, in zona Palatul…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul…

- Politia a deschis dosar penal pentru vatamare din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu Ioan Terea, acuzat ca a lovit doua persoane miercuri seara la protestul din fata Palatului Parlamentului, urmand sa fie inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Tribunalul Militar București a decis miercuri ca dosarul in care sunt judecați pompierii Antonina Radu și George Petrica Matei sa fie trimis la Tribunalul București, pentru a fi reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpați patronii clubului și fostul primar Cristian Popescu-Piedone. …

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- "In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 224 si art 226. Cercetarile continua sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", precizeaza sursa citata. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat,…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Ministrul Carmen Dan sustine ca a gasit un dispozitiv audio conectat la o sursa de alimentare. Miercuri seara, in cadrul emisiunii Romania9, de la TVR1, a fost prezentata o reactie a Politiei Romane in acest caz: „Ca urmare a unei sesizari, in aceasta dupa-amiaza, o echipa operativa…

- „Din verificari a reiesit ca procurorii cu functii de conducere, prin modul in care si-au exercitat atributiile manageriale, au creat un climat corespunzator de munca pentru intreg personalul din cadrul Sectiei bazat pe incredere si spirit de echipa. Nu au fost identificate elemente care sa contureze…

- Ca urmare a informațiilor aparute in presa, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara a fost inregistrat…

- "Ironic, astazi generalul SRI Mitica Dumbrava, in loc sa mearga la brutarie, merge in Parlamentul Romaniei. Daca as fi acolo, i-as pune o singura intrebare: Daca o cunoaste pe procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, ce relatii au, daca a sustinut-o si a sprijinit-o in cariera, daca a raportat…

- „Chiar daca imunitatea judecatorilor este mai extinsa decat a oricarui alt demnitar al statului, apreciem ca aceasta se impune din perspectiva necesitatii asigurarii unei protectii legitime unor demnitari care, in exercitarea unui mandat limitat in timp la cel mult noua ani, nu au nici statutul…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Conducerea Ministerului Public a luat act de concluziile si recomandarile cuprinse in Raportul MCV, facut public in cursul…

- Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata de Parchetul ICCJ pentru abuz in serviciu ca urmare a unei plangeri a fostului sef al Romsilva Ion Dumitru, conform unei decizii ICCJ. „Admite, in parte, plangerea formulata de petentul Dumitru Ion impotriva ordonantei nr.582/P/2016…

- Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata de Parchetul ICCJ pentru abuz in serviciu ca urmare a unei plangeri a fostului sef al Romsilva Ion Dumitru, conform unei decizii ICCJ. Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi cercetata pentru abuz in serviciu ca urmare a plangerii depuse…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru."Admite, in parte, plangerea formulata…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: ​ In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Sectiei…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de "Crimele comunismului", instrumentat de procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii cu…

- Raportul inspectorilor judiciari a fost transmis CSM in cursul zilei de 9 noiembrie. Surse judiciare au precizat ca, in cadrul controlului, nu au fost inregistrate incidente. In urma verificarilor efectuate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), inspectorii…

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au ridicat 64.200 de euro, 31.000 de USD, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvețieni, 500 g. de aur, 110 g. de perle, 200 g. de rubine și 2 inele cu diamant,…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au ridicat 64.200 de euro, 31.000 de USD, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvetieni, 500 g. de aur, 110 g. de perle, 200 g. de rubine si 2 inele cu diamant,…

- Valerian Vreme, fost ministru al Comunicațiilor implicat în scandalul Microsoft, va fi judecat pe fond. Un judecator de camera preliminara a respins toate excepțiile ridicate de Valerian Vreme și a constatat ca rechizitoriul întocmit de DNA și probele strânse de procurori sunt…

- Unul dintre motivele sesizarii la CCR fusese refuzul procurorului-sef al DNA, Codruta Kovesi, de a da curs invitatiilor la audiere in comisie, iar Curtea s-a pronuntat pe 3 octombrie afirmand ca sefa parchetului anticoruptie este obligata sa vina la audiere sau macar sa ofere un raspuns scris la…

- Curtea Constitutionala a publicat vineri motivarea deciziei din 3 octombrie legata de refuzul sefei DNA Laura Codruta Kovesi de a merge la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009. CCR sustine ca prin acest refuz Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului si principiul colaborarii loiale intre institutiile…

- Procurorul general al Frantei, Jean-Claude Marin, efectueaza o vizita de lucru in Romania, de joi pana sambata, la invitatia omologului sau, Augustin Lazar, in cadrul careia s-a intalnit cu sefii DNA, DIICOT si CSM.Jean-Claude Marin a participat, joi, la sediul Parchetului de pe langa Inalta…

- Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție din cadrul Ministerului Mediului a descoperit nereguli in activitatea Agenției pentru Protecția Mediului Alba și a Comisariatului Județean Alba al Garzii de Mediu. Neregulile constatate au legatura cu activitatea depusa de aceștia in privința Kronospan…

- „Pentru multe dintre persoanele vatamate s-au obtinut acte medicale de la unitati sanitare din strainatate, fiind in curs de efectuare circa 80 expertize medico-legale complexe, privind leziunile traumatice prezentate de victime, capacitatea de munca a acestora si conformitatea ingrijirilor medicale…

- Procurorul general Augustin Lazar s-a intalnit, luni, cu Paolo Giorgio Ferri, expert UNESCO, discutand cu acesta despre importanta protectiei patrimoniului cultural la nivel european si national. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Paolo…

- Noua persoane sunt trimise in judecata de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj pentru evaziune fiscala si spalare de bani, dar si pentru complicitate la evaziune fiscala. Printre cei trimisi in judecata se numara si un bistritean, Irimie Pap, care figureaza ca inculpat si intr-un…