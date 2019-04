Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, prin care incalcarea normelor in materia conflictului de interese a fost introdusa in sfera faptelor ce constituie abateri disciplinare.…

- Curtea Constituționala va dezbate, pe 12 iunie, sesizarea președintelui Klaus Iohannis pe Legea care prevede ca o diploma de doctorat poate fi anulata doar in instanța, dupa ce Parlamentul a modificat actul, in urma unei decizii de neconstituționalitate pronunțate anterior de CCR, conform Mediafax.Citește…

- Senatul a adoptat, luni, Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Inițiativa prevede posibilitatra achiziționarii unor autovehicule electrice hibrid sau complet electrice potrivit mediafax.Proiectul de lege privind aprobarea…

- Fapta aleșilor locali de a incalca legislația in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara și se sancționeaza cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni, a decis, luni, plenul Senatului. Proiectul adauga noul articol in Statutul aleșilor locali. Senatul…

- Proiectul, initiat de parlamentari PSD, a fost adoptat in urma reexaminarii, cu 78 de voturi "pentru", 28 "impotriva" (PNL si USR) si o abtinere, in forma aprobata de Camera Deputatilor."Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a semnat marți, 5 martie 2019, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea masurilor necesare organizarii și desfașurarii unor proiecte culturale, precum și pentru…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis privind modificarea unui articol din Legea vanatorii. Șeful statului a apreciat ca a fost incalcata competența primului for sesizat, Senatul, care nu a dezbatut textul și soluțiile adoptate de Camera Deputaților.Pe 17 decembrie…