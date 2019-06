Stiri pe aceeasi tema

- Este un scandal de proporții in PSD. Senatorii PSD au decis sa nu-l susțina pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Naționale.Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a amenințat ca-și va depune mandatul daca Mugur Isarescu va fi susținut de PSD, informeaza Antena 3.…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, ca nu va mai candida pentru o functie de vicepresedinte al Partidului Social Democrat. Carmen Dan a precizand ca, in cazul in care Viorica Dancila va candida…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, sambata, pe Remus Borza, din funcția de consilier onorific pe probleme economice, reforma și fiscalitate, la doar o saptamana de la numire. Motivul: Borza a facut, la Antena 3, o serie de declarații publice care au convins-o pe Dancila ca ar fi mai indicat sa renunțe…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, dezlanțuit dupa scorul mic obținut de PSD la alegerile europarlamentare. “Am trecut prin momente grele. Au fost și momente cand romanii au votat Basescu. Nu e primul hop pentru PSD. Analiza trebuie facuta cat mai rapid și cat mai chirurgical, de multe ori noi am dat impresia…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicita cere demisia rectorului si prorectorului Academiei de Politie, anchetați de DNA pentru instigare la șantaj și menționeaza ca in acest moment conducerea interimara a institutiei este asigurata de prorectorul Veronica Stoica. ”Conducerea Ministerului…

- Premierul Viorica Dancila a explicat in exclusivitate la Antena 3 de ce a afirmat miercuri ca va merge la referendum. „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in interiorul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar…

- Gheorghe Iancu, fost Avocat al Poporului, a spus joi, la Antena3, ca președintele ne cheama la un referendum inutil. „ (…) Ne cheama la un referendum inutil. In legatura cu amnistia și grațierea, este art. 73, alin 3, litera i) din Constituție, care prevede ca este posibil sa emita așa ceva. Prin referendum,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intampinat, la sediul instanței supreme, de protestatarii #rezist, inaintea termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Mai mulți protestatari s-au adunat la ICCJ, insa jandarmii i-au scos din curtea instituției și le-au cerut sa stea peste…