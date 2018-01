Conducerea extinsa a PSD se reuneste luni dupa-amiaza pentru a decide noul cabinet Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune ca va pleca de la Ministerul Educației daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD. Aceasta, in condițiile in care numele senatorului Ecaterina Andronescu este vehiculat pentru acest minister, in viitorul Cabinet.

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu, scrie Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat pe 29 ianuarie sa fie dat votul de investitura pentru Guvernul condus de Viorica Dancila. "Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permit Constitutia…

- ”Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet”, a spus Liviu Dragnea. Revenim cu noi declaratii

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, ca europarlamentarul Viorica Dancila sa fie propunerea de premier pe care partidul o va inainta președintelui Klaus Iohannis, la consultarile de astazi, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din funcție. Daca Iohannis va accepta propunerea PSD-ALDE, Romania…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Viorica Dancila a declarat marti ca are experienta necesara pentru a prelua functia de premier, de care nu se teme, pentru ca are o fire „optimista” si „echilibrata”, adaugand ca „trebuie sa gandeasca pozitiv”. Dancila a facut aceasta precizare la sediul central al PSD, intrebata daca nu ii este teama…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara în istoria PSD când un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile în Comitetul Executiv National al partidului, iar

- La scurt timp dupa ce, in Comitetul Executiv National s-a decis nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a postat un mesaj de sustinere: “Dincolo de calitațile care o recomanda pe Viorica Dancila pentru inalta demnitate de prim-ministru…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa o prezinte pe Vasilica Viorica Dancila ca propunere a PSD pentru functia de premier, intr-o conferinta de presa dupa Comitetul Executiv National al PSD, la sediul partidului din bulevardul Kiseleff.

- 'M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneza, ca urmare a restragerii sprijinului politic, ca structura noului Guvern nu trebuie schimbata, el aratând ca ministrii din viitorul Cabinet vor fi decisi de CExN, ca

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, in sedinta pentru a analiza situatia si pentru a fi prezentata pozitia liberalilor in contextul demisiei premierului Mihai Tudose, a declarat pentru AGERPRES presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Sedinta conducerii PNL ar urma sa aiba loc in jurul orei 12,00.…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, in cadrul ședinței de maine, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu…

- Fata de ceilalti colegi ai sai, care s-au grabit sa intre pe usa sediului PSD fara sa faca declaratii, printre ei Viorica Dancila, Felix Stroe sau Paul Stanescu, ministrul de Interne a ales sa spuna cateva cuvinte, inainte de a ajunge in cladirea din Kiseleff. “Guvernul este unul politic, asteptam decizia…

- Sedinta conducerii PSD, Comitetul Executiv National, sta sa inceapa. Pana sa ajunga in sediul central al PSD-ului, cu aproape o jumatate de ora inainte de 16, ora la care ar trebui sa inceapa CExN-ul hotarator pentru redobandirea linistii in cadrul formatiunii al carui secretar general adjunct este,…

- Liderii PSD incep sa se stranga la sediul din Kiseleff, unde de la ora 16.00 este programata ședința Comitetului Executiv Național. In vreme ce liderii apropiați de Tudose au o ultima ședința la Guvern, oamenii din tabara Dragnea fac declarații la intrare in sediul partidului.Ionel Arsene,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor este vehiculat, de tabara Dragnea, ca varianta de premier, in locul lui Tudose, in cazul in care, in urma Comitetului Executiv Național se va ajunge la demisia șefului Executivului sau retragerea sprijinului politic pentru acesta. In așteptarea ședinței decisive din partid,…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Mai sunt doar câteva ore înainte de sedinta decisiva din PSD. Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, înfruntarea din care analistii spun ca doar unul va iesi învingator. Comitetul Executiv al PSD se va întruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff,…

- Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul politic.

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata" sa…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- Organizatia judeteana PSD Iasi precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca urmatoarea intrunire a Comitetului Executiv National al PSD va avea loc in perioada 29-31 ianuarie. "La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat…

- "Conducerea colectiva" a PSD are un sustinator surpriza la Cluj. Vezi ce spune Horea Nasra, liderul interimar al PSD Cluj Horia Nasra, singurul clujean din forul restrans de conducere al PSD - Comitetul Executiv National (CEX), a vorbit pentru ZIUA de CLUJ despre propunerea omului doi din PSD privind…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea…

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD.Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 8 - 14 ianuarie: *** Un nou ministru al Apelor si Padurilor ar putea fi numit saptamana viitoare. Portofoliul a ramas fara titular dupa ce Doina Pana si-a dat demisia, invocand motive de sanatate. * Nominalizarea unui nou…

- Comitetul Executiv al PSD, forul extins de conducere a partidului, a fost convocat pentru luni, 8 ianuarie, la ora 14.00, la sediul partidului din Kiseleff, informeaza HotNews.ro. Presedintele PSD Liviu Dragnea anuntase miercuri, imediat dupa demisia Doinei Pana din functia ...

