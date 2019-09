Concluziile unei antreprenoare dupa primul an de business in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Conceput și dezvoltat 100% in Romania, Clarvision ERP gestioneaza intregul proces de producție – de la tehnologia de producție, planificarea și executia comenzilor, pana la transpunerea acestora in contabilitatea financiara și a costurilor.

- CITR, liderul pieței de insolvența din Romania in ultimii 10 ani, apreciaza ca prejudecațile asociate insolvenței afecteaza salvarea și viabilizarea afacerilor aflate in dificultate și penalizeaza antreprenorii. Potrivit lui Vasile Godinca-Herlea, CEO CITR, „intarzierea demararii insolvenței din cauza…

- GEZE anunța rezultate financiare de 4,4 milioane de euro pentru anul fiscal 2018-2019, in creștere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Categoria sistemelor de uși glisante automate inregistreaza cea mai mare pondere in totalul afacerilor, urmate de segmentul ușilor rotative, care…

- La final de vara,intre 26 si 31 august 2019, in Bucuresti, are loc Spark Week - The Future Entrepreneurs Festival. Acesta este o experienta de 6 zile in care peste 40 de liceeni vor interactiona cu domeniul de business din diverse unghiuri: discutii cu antreprenori de succes, vizite la business-urile…

- La intalnire a participat si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Monica Gheorghita. Paula Pirvanescu a prezentat delegatiei din Bahrain proiectele strategice in parteneriat public-privat si cadrul macroeconomic favorabil investitiilor in Romania. 'Credem ca este absolut necesar…

- "Klaus Iohannis a susținut azi, de la tribuna Administrației Prezidențiale, teza anomaliilor bune și anomaliilor rele pentru justiția din Romania. Domnul președinte a reluat argumentele prezentate de prietenii din PNL și USR cu privire la desființarea Secției speciale pentru investigarea magistraților…

- Au trecut aproape 20 de ani de cand in Romania au inceput sa prinda teren casele de pariuri sportive. Daca inițial au fost doar cațiva curajoși care s-au aventurat sa pașeasca in acest tip de business, ulterior, piața s-a largit, iar acum casele de pariuri au inceput sa rasara ca ciupercile dupa ploaie,…

- Consiliul UE a adoptat marti un set de concluzii privind viitorul sistemelor energetice in cadrul uniunii energetice, concluzii care identifica prioritatile si principiile care vor sta la baza elaborarii politicilor viitoare menite sa asigure tranzitia energetica spre un sistem energetic accesibil…