- Realizatoarea de televiziune Dana Chera (fosta Grecu) este așteptata cu drag la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde va dialoga mai ales cu tinerii care vor sa devina ziariști. Ce greutate va avea intalnirea ta cu pietrele lui Lucian Avramescu, poetul fiind, ”pe vremuri” unul din invitații tai in emisiuni…

- Pentru ca Biserica Ortodoxa Romana a declarat 2019 „Anul omagial al satului romanesc, al preoților, invațatorilor și primarilor gospodari”, ne-am gandit sa cautam inițiative locale care celebreaza lumea rurala. Iar ceea ce am descoperit ne-a depașit așteptarile. La 95 km de București, intr-un peisaj…

- Pe 15 august, la orele 17,00, Muzeul Pietrei din Sangeru gazuiește și organizeaza un eveniment cultural de excepție. Concertul verii este susținut de marele violonist Alexandru Tomescu, la – firește – vioara Stradivarius la care a cantat pe mai toate marile scene ale globului. Concertul este, ca orice…

- Nimic nu-i pierdut, prietene, privește padurea Eu o am sub ferestre și e verde de tot O turma suie dealul, iar patrupedele Culeg luna din ierburi cu umedul lor bot Pe o scandura doua vrabii joaca un ritual El se preface ca pleaca, pune sub aripi zbor Ea se bosumfla nițel și asta se observa-n penaj…

- Rabda baba la frumusețe, spune o veche vorba romaneasca. Elena Gheorghe a rabdat și pentru frumusețe, și pentru ca primul ei spectacol de la Sala Palatului sa fie fara cusur. Unul dintre accesoriile purtate a chinuit-o ingrozitor, dar ea n-a zis nici pas! Intr-una din zilele saptamanii trecute, Sala…