Compozitorul Michel Legrand, cunoscut pentru muzica sa de film, a murit la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne francez Christophe Castaner a facut apel sambata la "responsabilitate si la respectarea legii" dupa incidentele violente produse in timpul protestelor "vestelor galbene" la Paris si in alte orase din Franta, relateaza AFP si dpa, conform agerpres.ro. "In timp ce la Paris…

- Arta Duo, adica Andrada Brisc si Florin Pascu, este un duo format din 2 oradeni stabiliti in Marea Britanie de aproape 10 ani. Scopul Artei Duo este promovarea si conservarea tradițiilor romanesti atat in țara, dar mai ales peste granițele țarii, unde limba romana devine limba a doua pentru…

- La 19 decembrie 1915 s-a nascut, in Paris, Edith Piaf (pseudonim pentru Edith Gassion), celebra interpreta de sansonete (“La vie en rose”, “Je ne regrette rien”, “Milord”, “Je sais comment”, “Mon legionnaire”, “Jezebel”, “Johnny, tu n’est pas un ange”); a ...

- Lumea muzicii o omagiaza astazi pe marea artista Edith Piaf. Cea denumita ”icoana Parisului” s-a nascut in data de 19 decembrie, acum 103 ani. Nemuritoare prin vocea inconfundabila, Edith Piaf a fost unul dintre promotorii chansonului.

- Cineastul Bernardo Bertolucci, personalitate relevanta a cinematografiei italiene din a doua jumatate a secolului al XX-lea, cu filme precum Ultimul tango la Paris sau Ultimul imparat, a murit la Roma la varsta de 77 de ani, scrie agerpres.ro.

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care si presedintele Romaniei Klaus Iohannis, au fost prezenti, ieri, la Paris, la celebrarea Centenarului Armistitiului care a pus capat Primului Razboi Mondial.

- Peste 60 de lideri politici din intreaga lume, presedinti si sefi de guverne, printre care presedintele SUA, Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, dar si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si alti lideri ai tarilor beligerante participa la sfarsitul acestei saptamani, la Paris, la evenimentele…