Complexul Santa Maria Bay – definiția unui business de succes privind domeniul imobiliarelor De obicei persoanele care se orienteaza dupa o noua locuința au deja in vizor anumite aspecte bine determinate - viseaza la confort, modernitate privind arhitectura și stabilitate desigur. Este unul dintre motivele ce au stimulat dezvoltatorul proiectului Santa Maria Bay sa realizeze un complex care sa constituie un concept modern, aliniat standardelor europene, fiind de altfel și definiția actuala a vilelor ce alcatuiesc acest cartier de la țarmul Marii Negre, in Constanța. Deosebit pe piața imobiliarelor, Santa Maria Bay iese in evidența prin faptul ca a depașit nivelul de standard pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

